Niké podporila ďalšie talenty, z Fondu pre budúcnosť športu už rozdala 189 800 €!

21.10.2020 (Webnoviny.sk) -Stávková spoločnosť Niké spustila v polovici tohto roka iniciatívu s názvom Fond pre budúcnosť športu. Sústreďuje sa primárne na pomoc amatérskym športovcom, ktorí túžia aj napriek neľahkým časom neustále napredovať. Niké vložila do fondu na úvod 100 000 € a pridáva ďalší cent za každý podaný tiket klientov. Doposiaľ už bolo odmenených 87 subjektov či jednotlivcov, ktorým bola rozdelená čiastka vo výške 157 800 €. Teraz pribudlo ďalších 19 odmenených, ktorým Komisia Niké pridelila grant v celkovej výške 32 000 €.Najvyššiu čiastku z balíka získalo v tejto fáze Občianske združeniea to vo výške 4000 €. Ich poslaním je vytváranie a podpora príležitostí pre integráciu detí a mládeže s intelektuálnym, zmyslovým a telesným postihnutím. Medzi nimi sa nájdu aj veľké talenty, ktoré Slovensko reprezentujú doma aj v zahraničí. Patria k nim napríklad Miriam Hurbanová, slovenská šampiónka v plávaní alebo zjazdár Dávid Boček (na obrázku), ktorý v Južnej Kórei získal na MS zlatú medailu v superobrovskom slalome.hovorí Dagmar Kočiová, riaditeľka OZ Usmej sa na mňa.Hendikepovaným deťom sa venuje aj Občianske združenie Hipoedu zo Spišského Podhradia. Aj oni na svoju činnosť získali grant z Fondu pre budúcnosť športu.uviedla Jana Knižková, predsedkyňa OZ, terapeutka a trénerka.Veľkú radosť mali aj športovci z Nitry. Podporu získali hneď dva kluby.Jedným z nich bol Nitra Knights, klub amerického futbalu, ktorý v meste funguje už viac ako dvadsať rokov. Jeho cieľom je vybudovať zázemie pre tento šport v meste pod Zoborom, zabezpečiť potrebné tréningové vybavenie a vytvoriť čo najlepšie podmienky pre samotných hráčov.Lukáš Kreškóci, zástupca prezidenta klubu.Ďalším odmeneným je futbalový klub dievčat zastrešených pod Oblastným futbalovým zväzom, ktorý mal takú radosť z výhry až sa rozhodol pre milé gesto.prezradil Štefan Korman, predseda Oblastného futbalového zväzu Nitra.Podporu na svoju ďalšiu činnosť získala aj bedmintonistka Sofia Slosiariková (na obrázku), ktorej túžbou je prepracovať sa medzi svetové top hráčky v tomto odvetví. Spoločnosť Niké jej príbeh natoľko zaujal, že ho odmenila grantom vo výške 3000 €.prezradila Sofia.Všetkým odmeneným prajeme na ich ceste športovou kariérou veľa úspechov. Ak chceš byť medzi odmenenými aj ty či tvoj klub, je to jednoduché. Nahraj vtipné a zaujímavé video, v ktorom sa predstáv a v krátkosti uveď dôvod, na čo chceš získať grant. Následne ho prihlás do Fondu na stránke www.nikefondsportu.sk a možno aj ty alebo tvoj klub získa podporu, ktorá vám pomôže v športovom raste. Veľa šťastia!Informačný servis