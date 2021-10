Niké rozdelí v Megabanku 400 000 € v nikoch!

Tipuj od stredy do utorka

Bonus – 190 000 € v nikoch!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2021 (Webnoviny.sk) -Prichádzajú štedré dni v Niké. Ak si už hráčom najväčšieho vernostného Klubu Niké, akcia je určená práve pre teba. Tipuj vo svojom mobile, počítači, alebo v pobočkách po celom Slovensku. Pozor, začíname už dnes 27. októbra. A ako získaš odmenu?Od 27. októbra až do 14. decembra budeš môcť absolvovať 7 kôl. Každé trvá 7 dní a každé má dotáciu 30 000 € v nikoch. Aby si získal podiel z tejto dotácie, musíš v rámci jedného kola v prvý hrací deň potvrdiť záujem o bonus. Následne pretipuj každý deň minimálne 2 € na tiketoch s kurzom aspoň 2,00. Ak to vydržíš sedem dní v rade, vždy od stredy do utorka, odmena ťa neminie.To však nie je všetko! Je len na tebe, koľko kôl sa rozhodneš absolvovať, no čím viac ich dokončíš, tým bohatšia bude tvoja odmena. A to nielen v rámci hracích kôl. Na záver našej bonusovej akcie rozdáme neskutočných 190 000 € v nikoch. Tento bank sa rozdelí medzi všetkých tipérov, ktorí dokončili aspoň dve týždenné kolá.Tak čo, ideš do toho? Hraj s nami Megabank až do konca a získaj nielen skvelú odmenu za každé jedno dokončené kolo, ale aj megatučnú prémiu z banku 190 000 € v nikoch. Celkovo rozdáme v rámci tejto akcie horibilných 400 000 € v nikoch. Záleží len na tebe, aký veľký koláč si odrežeš! Prajeme veľa šťastia, čo najviac zelených tiketov a parádne odmeny.A ak ešte hráčom Niké nie si, aj pre teba sme si pripravili skvelú akciu. Zaregistruj sa práve teraz a ako bonus ti dáme 20 € zadarmo ! Vstúp aj ty do Klubu Niké a užívajú si výhody naplno.Informačný servis