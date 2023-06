Niké športovec mesiaca Stanislav Lobotka: Snívajte, aby ste mali víziu posúvať sa!

15.6.2023 (SITA.sk) - Niké športovcom mesiaca za máj sa stal Stanislav Lobotka. Tento triumf sa zrodil predovšetkým vďaka zisku majstrovského titulu s Neapolom v Serii A. Aké sú jeho ďalšie futbalové sny, ale aj to, koho sa rozhodol odmeniť skrz Fond pre budúcnosť športu sumou 5 000 €. Viac sa dozviete v nasledujúcich riadkoch."Ďakujem pekne! Teším sa, že som sa znovu stal Niké športovcom mesiaca. Ďakujem zároveň za možnosť vybrať si niekoho, kto získa grant vo výške 5 000 €. Rozhodol som sa pre projekt Mladý Železiar. Jeho cieľom je pomáhať rozvoju mládežníckeho futbalu na Horehroní, teda v oblasti, kde už mládežnícky futbal skoro nie je alebo je ho ťažké udržať. Táto suma im veľmi pomôže.""Áno, určite som o tom sníval. Hovorí sa, že v živote treba snívať, aby ste mali víziu a vďaka nej sa posúvali vpred. Určite som teda sníval a hnalo ma to, aby som na sebe pracoval. Som šťastný, že som mohol byť súčasťou tejto skvelej sezóny a vynikajúceho neapolského tímu.""Asi po Udinese (smiech, pretože vtedy bol definitívne potvrdený titul). Ale nie, povedal som si to asi po zápase proti Juventusu, ktorý sme vyhrali a už nám chýbalo skutočne málo k titulu. Mal som však na pamäti, že je ešte všetko možné, a tak ešte nemôžeme poľaviť.""Spontánne oslavy hneď po výhre proti Udinese, kedy sme sa definitívne stali majstrom Talianska. Po záverečnom hvizde fanúšikovia vybehli na ihrisko, začali oslavovať a bola to pravá spontánna radosť.""Možno, keď som dal gól hneď v 1. kole proti Verone. Tým, že sme vyhrali titul, tak výnimočných momentov bolo veľa. Určite všetky oslavy a samozrejme, navždy mi zostalo v pamäti ako sa tešili fanúšikovia.""Chcel som byť hlavne s dcérkou, keďže sme sa dlhšie nevideli. Takže oddychoval som s malou, rodinou, blízkymi a s priateľkou. Trochu som potreboval vyvetrať hlavu a samozrejme som aj športoval. Máme reprezentačný zraz, na ktorý som sa pripravoval.""Momentálne nerozmýšľam nad cieľmi do ďalšieho ročníka, lebo chcem mať dovolenku, dať sa dokopy. Sezóna bola ťažká po fyzickej aj psychickej stránke a uvidíme, čo bude v novej. Určite chcem byť zdravý, hrávať a podávať čo najlepšie výkony v Neapole.""Stále je tam Liga majstrov, ktorú by som chcel raz vyhrať. Najprv však potrebujem načerpať sily a až potom začnem rozmýšľať nad ďalšími cieľmi."Informačný serv