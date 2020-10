Niké už rozdala takmer štvrť milióna eur na podporu športovcov!

Vďaka zrkadlám naberie cvičenie nový rozmer

30.10.2020 (Webnoviny.sk) -Medzi tými, ktorých spoločnosť Niké podporila, bola aj Andrea Hahnová z Bratislavy, ktorá vlastní Ateliér Surya. Tam precvičuje jogu pre všetky vekové kategórie. Ateliér nedisponoval potrebnými zrkadlami, vďaka ktorým by klienti videli ako cvičia a mohli sa zdokonaľovať. Teraz sa to zmení.povedala Andrea, ktorá sa k joge dostala po vážnej nehode. Z tej sa rok zotavovala.dodala Andrea.Jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich kolektívnych športov je trojkový basketbal. O jeho popularite svedčí fakt, že sa dostal do olympijského programu. Na Slovensku je viacero klubov, jedným z nich je Energy Team. Vznikol v roku 2015 a odvtedy žne samé úspechy na domácej pôde i v zahraničí. Teraz si energiu Energy Teamu všimla aj Komisia Niké, ktorá ho odmenila grantom. "povedal Dávid Krč, jeden z členov tímu. Doplnil, že Fond pre budúcnosť športu je pre samotné mužstvo výborná prezentácia a možno sa im vďaka tomu podarí prilákať nejakých ďalších kvalitných hráčov.Medzi ocenenými je aj Obecný futbalový klub Bošany.prezradil šéf klubu Peter Šišmič. Sumu 4000 € chcú v Bošanoch použiť na rozvoj infraštruktúrydodal Šišmič.Menej rozšíreným, ale nie menej atraktívnym športom, je rýchlokorčuľovanie. Prešovský ŠKM Akademik aktuálne vychováva deti od 5 do 16 rokov. Ukážková práca s mládežou s množstvom úspechov zaujala aj porotu Fondu pre podporu športu, ktorá sa "šortrekárov" rozhodla odmeniť sumou 2 400 €.bola prvotná reakcia riaditeľky klubu Blanky Hympánovej. Financie sa im v tejto dobe veľmi zídu.Medzi odmenených patril aj Patrik Vyšňovský, ktorého Niké podporila sumou 2000 €. "Fuuuuha, to ste ma teraz veľmi potešili. Ani neviem, čo mám na to povedať. Peniaze použijem na bežecké pomôcky, botasky, výživu a sústredenia." Patrik sa behu začal venovať v 19-tich rokoch, čo však nepovažuje za prekážku.povedal športovec, ktorý medzi svoje najväčšie úspechy považuje 3. miesto v polmaratóne v Košiciach, kde mal konkurenciu zo 61 krajín.Niké spustila Fond pre budúcnosť športu v júni. Hlavnou myšlienkou je pomáhať amatérskym športovcom či športovým klubom na celom Slovensku.Na úvod vložila do fondu 100 000 € a za každý podaný tiket pridá jeden cent. Doteraz spoločnosť odmenila 126 klubov a jednotlivcov, ktorým už rozdala sumu 223 900 €! Ani ostatní nemusia vešať hlavu, s podporou Niké pokračuje Fond aj naďalej.Milujete šport a chcete to niekam dotiahnuť? Podporíme vás. Stačí nahrať krátke video, pridať štipku kreativity a humoru, ktoré presvedčí porotu o tom, že práve vy ste najlepší kandidát na získanie grantu. Následne nahrávku prihláste do Fondu na stránke www.nikefondsportu.sk . Veľa šťastia!Informačný servis