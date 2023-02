Nikki Haley chce údajne kandidovať v amerických prezidentských voľbách, pozornosť si v minulosti vyslúžila aj reakciou na streľbu v Charlestone

Začiatok kampane

Post guvernérky

Bez verejného sporu

Nominácia v roku 2024

2.2.2023 (Webnoviny.sk) - Bývalá americká veľvyslankyňa pri Organizácii Spojených národov (OSN) a dvojnásobná guvernérka Južnej Karolíny Nikki Haley údajne plánuje oznámiť záujem o republikánsku nomináciu v budúcoročných prezidentských voľbách. Informuje o tom spravodajský portál BBC Päťdesiatjedenročná rodáčka z Bambergu v Južnej Karolíne vraj plánuje odštartovať kampaň 15. februára v Charlestone. Stala by sa tak druhou významnou republikánskou uchádzačkou o nomináciu do volieb po tom, ako svoju kampaň v novembri rozbehol jej bývalý šéf Donald Trump Haley by tiež bola treťou kandidátkou indicko-amerického pôvodu uchádzajúcou sa o nomináciu. V roku 2015 sa nepodarilo zaujať louisianskému guvernérovi Bobbymu Jindalovi a v roku 2020 mala záujem aj súčasná viceprezidentka Kamala Harris.Počas svojho pôsobenia na poste guvernérky Južnej Karolíny si vybudovala reputáciu ako líderka priateľská k podnikateľom, ktorá sa sústredila na pritiahnutie významných firiem do štátu.Celonárodnú pozornosť si vyslúžila reakciou na rasovo motivovanú streľbu v Charlestone v roku 2015, ktorá zahŕňala aj odstránenie konfederačnej vlajky z priestorov Kapitolu v Columbii.Napriek tomu, že v boji o republikánsku nomináciu v roku 2016 podporila floridského senátora Marca Rubia, Trump jej po víťazstve vo voľbách ponúkol miesto vo svojom kabinete na poste veľvyslankyne pri OSN.Zotrvala tam dva roky a na rozdiel od mnohých ďalších, ktorých Trump menoval na rôzne posty, nikdy sa nedostala do verejného sporu s prezidentom.Kritizovala však Trumpovo správanie pred a počas útoku jeho priaznivcov na Kapitol 6. januára 2021. Deň po násilnostiach sa vyjadrila, že „jeho skutky od volebného dňa bude história veľmi tvrdo súdiť“.Neskôr, keď sa začali šíriť špekulácie o jej politickej budúcnosti a Trump získal naspäť postavenie a vplyv v strane, Haley uviedla, že sa nebude uchádzať o prezidentskú nomináciu v roku 2024, ak tak spraví jej bývalý šéf. V posledných niekoľkých mesiacoch však od tohto postoja ustúpila.Väčšina prvotných prieskumov naznačuje, že Trump, ktorý sa v sobotu v rámci kampane ukázal v Južnej Karolíne, má v štáte pohodlný náskok.Bývalý prezident v roku 2016 vyhral primárky v Haleyovej domovskom štáte, ktorý by mal byť jedným z prvých kľúčových bojov na ceste k republikánskej nominácii.Prieskum z dielne Trafalgar Group, ktorý zahŕňal súčasných i pravdepodobných kandidátov, uvádza Trumpa na prvej priečke so 43 % a Haley na štvrtej s 12 %.