Nikto neohrozoval Rusko a nikto okrem Ruska nevyhľadával vojnu, povedal Biden

21.9.2022 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden sľúbil, že. Ako referuje spravodajský web CNN, učinil tak počas stredajšieho prejavu na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku.„Počas ostatného roka bol svet ťažko skúšaný a my sme neváhali.Zvolili sme princípy, ku ktorým sa hlásia všetky strany charty OSN. Stáli sme pri Ukrajine,"Dodal, že členovia OSN musia byť jednotní, čo sa týka vojny na Ukrajine rozpútanej Ruskom. „Ako vy, aj Spojené štáty chcú, aby sa táto vojna skončila za spravodlivých podmienok, a to takých, že sa nemôžete zmocniť územia iného národa násilím. Jediná krajina, ktorá tomu stojí v ceste, je Rusko.Budeme solidárni s Ukrajinou, budeme solidárni proti ruskej agresii,“ poznamenal.Šéf Bieleho domu zdôraznil, že ruské činy vrátane najnovšej čiastočnej mobilizácie, snáh o zorganizovanie falošných referend či jadrových hrozieb sú vo „významnom rozpore s chartou OSN“. „Tento svet by mal vidieť tieto poburujúce činy také, aké sú,“ dodal.Biden hovorí, že invázia na Ukrajinu je „vojnou, ktorú si vybral jeden muž“. „Povedzme si na rovinu. Stály člen Bezpečnostnej rady OSN napadol svojho suseda a pokúsil sa vymazať suverénny štát z mapy.,“ povedal a podotkol, že „nikto neohrozoval Rusko“ a „nikto okrem Ruska nevyhľadával konflikt“ na Ukrajine.V skutočnosti podľa Bidena ruský vodca popiera ukrajinskú štátnosť a dodal, že „teraz vidíme útoky na školy, železničné stanice, nemocnice, na centrá ukrajinskej histórie a kultúry“.S odkazom na objavy masového pohrebiska Biden povedal: „Nech ste ktokoľvek, kdekoľvek žijete, čomukoľvek veríte, z toho by vám mala stuhnúť krv v žilách. Preto sa 141 národov vo Valnom zhromaždení zišlo, aby jednoznačne odsúdili vojnu Ruska proti Ukrajine,“ skonštatoval Biden.