Nikto nepochybuje o odovzdaní stíhačiek MiG-29, tvrdí Fico a vníma to ako akt otvoreného nepriateľstva proti Rusku (video)

Nepriateľstvo proti Ruskej federácii

Domové prehliadky

15.3.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico tvrdí, že nikto nepochybuje, že vláda SR je definitívne pripravená odovzdať slovenské bojové lietadlá MiG-29 Ukrajine.„Rozhodnutie vlády SR, či už je účinné, alebo pripravované je aktom otvoreného nepriateľstva proti Ruskej federácii,“ uviedol Fico na stredajšej tlačovej konferencii. Dodal, že Rusko bude na túto situáciu pravdepodobne reagovať.„Slovensko ide do pretekov a chce byť prvým štátom, ktorý otvorene bez akéhokoľvek zaváhania poskytne bojové stíhačky Ukrajine - nečlenskému štátu NATO, a sú určené na bojové operácie proti inej krajine. Ak takáto reakcia zo strany Ruskej federácie príde a nejakú podobu pravdepodobne bude mať, pýtame sa, či to nemá slúžiť na to, aby sa niekto pokúsil odložiť septembrové parlamentné voľby,“ tvrdí Fico.Predseda Smeru-SD taktiež tvrdí, že dostal informáciu z vnútra polície, že vo štvrtok a v piatok má byť „celý rad mimoriadne agresívnych útokov proti opozícii“.„Hovorí sa o domových prehliadkach, o prehliadke centrály strany Smer-SD. Je to len a len preto, aby prekryli to, čo dnes urobili, pokiaľ ide o otvorený akt nepriateľstva k Ruskej federácii," myslí si Fico.Zároveň varoval všetkých politicky angažovaných policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorí sa nechajú zatiahnuť do tohto „dobrodružstva". „Verím, že nám budú podhadzovať veci, lebo na to sú presne určené tieto aktivity," povedal.