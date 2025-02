Nikto nepripravuje odchod Slovenska z Únie ani NATO, vyhlásil Pellegrini a skritizoval neúčasť PS a SaS za okrúhlym stolom – VIDEO, FOTO

Neúčasť Šimečku a Gröhlinga

Členstvo v EÚ a NATO ako hlavný motív protestov

Obyčajná lož

4.2.2025 (SITA.sk) - Nikto z predsedov politických strán, ktorí sa v utorok stretli u prezidenta Petra Pellegriniho za okrúhlym stolom , nepripravuje ani nepodporuje vystúpenie Slovenska z Európskej únie NATO . Vyhlásila to hlava štátu po rokovaní s lídrami strán Smer-SD Témou bola zahraničnopolitická orientácia Slovenska. Ako povedal, o stretnutie ho požiadali otvoreným listom predsedovia opozičných strán Progresívne Slovensko (PS) , strana Sloboda a Solidarita (SaS) a KDH, ktorí prejavili znepokojenie so zahraničnopolitickým smerovaním Slovenska.Ako Pellegrini povedal, že pokladal za logickejšie zorganizovať okrúhly stôl aj za účasti lídrov koaličných strán. "Veľmi ma mrzí, že PS a SaS dnes na toto stretnutie neprišli a chcem vysoko oceniť aspoň účasť predsedu KDH ( Milana Majerského )," povedal prezident.Neúčasť predsedov PS Michala Šimečku a SaS Branislava Gröhlinga považuje za prejav ich veľkej nevyzretosti a nepripravenosti prevziať zodpovednosť v krajine. "Mám až podozrenie, či týmto dvom pánom nešlo o to, aby sa za týmto stolom našla zhoda," vyjadril sa Pellegrini.Zdôraznil, že naše členstvo v EÚ a NATO sa stalo hlavným motívom protestov. Tento motív však pokladá za irelevantný. Z utorkového stretnutia podľa neho vyplynulo veľmi jasne, že nikto z koaličných strán a ani predstaviteľ KDH nemá žiadny záujem na vystúpení Slovenska z EÚ a NATO, a nikto také niečo ani nechystá a nepodporuje."Sme plnohodnotnými členmi týchto dvoch inštitúcií a chceme prispieť k ich lepšiemu fungovaniu. To si vyžaduje, aby Slovenská republika vždy hovorila suverénnym hlasom," povedal prezident. Dodal, že po zvolení predsedu Národnej rady SR sa obnoví formát stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov, na ktorých budú diskutovať o dôležitých témach.Premiér Robert Fico (Smer-SD) po stretnutí povedal, že sa nebude ani sekundu vyviňovať. "Lebo to, čo šíri opozícia a mimovládne organizácie na protestoch, je obyčajná lož," uviedol.Predstavitelia PS a SaS sa podľa neho v utorok nezúčastnili rokovania za okrúhlym stolom preto, aby v tejto lži mohli pokračovať. Zachovanie členstva Slovenska v EÚ a NATO potvrdil aj predseda SNS Andrej Danko