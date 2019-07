Nintendo plánuje presunúť časť výroby herných konzol Switch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 9. júla (TASR) - Japonský výrobca videohier Nintendo plánuje presunúť časť výroby svojich herných konzol Switch z Číny do Vietnamu. Povedala to pre agentúru Reuters hovorkyňa spoločnosti.Nintendo sa tak stane ďalšou firmou, ktorá v období obchodných sporov medzi Washingtonom a Pekingom presúva časť produkcie mimo územia Číny. Okrem firmy Nintendo presun výroby z Číny plánujú aj výrobca spotrebnej elektroniky Sharp a producent tlačiarní Ricoh.Spoločnosť Nintendo, ktorá takmer celú produkciu herných konzol Switch realizuje na čínskom území, plánuje presun do Vietnamu počas tohto leta, dodala hovorkyňa. Uviedla však, že cieľom presunutia časti výroby mimo Číny je diverzifikácia rizík, nie úsilie uniknúť dôsledkom potenciálneho zvýšenia dovozných ciel na ďalšie čínske výrobky zo strany USA.