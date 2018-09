Nišikori postúpil do štvrťfinále na US Open

muži - dvojhra - osemfinále:



Kei Nišikori (21-Jap.) - Philipp Kohlschreiber (Nem.) 6:3, 6:2, 7:5



New York 3. septembra (TASR) - Japonský tenista Kei Nišikori postúpil do štvrťfinále dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji roka US Open. Finalista z toku 2014 si v osemfinále poradil s Nemcom Philippom Kohlschreiberom 6:3, 6:2, 7:5.