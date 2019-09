Nissan a Ghosn zaplatia 16 miliónov USD za urovnanie sporu

Carlos Ghosn, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Washington 23. septembra (TASR) - Japonská automobilka Nissan a jej bývalý šéf Carlos Ghosn zaplatia spoločne 16 miliónov USD (14,57 milióna eur) s cieľom urovnať spor s americkou Komisiou pre burzy a cenné papiere (SEC). Tá podala na Nissan a Ghosna žalobu za falošné informovanie investorov v súvislosti s kompenzáciami pre Ghosna v hodnote vyše 140 miliónov USD.Nissan súhlasil so zaplatením 15 miliónov USD a Ghosn zaplatí 1 milión USD. Urovnanie oznámila SEC v pondelok s tým, že Ghosn súhlasil aj s dodatočným zákazom 10-ročného pôsobenia vo vedení verejne obchodovanej spoločnosti v USA. Tak firma, ako aj Ghosn urovnali spor so SEC bez toho, aby museli priznať vinu.Pokutu zaplatí aj bývalá pravá ruka Ghosna, Greg Kelly. Ten s cieľom urovnať spor so SEC súhlasil so zaplatením 100.000 USD. Zároveň nebude môcť pôsobiť vo vedení verejne obchodovanej spoločnosti v USA počas piatich rokov.Ghosn (65) momentálne čaká v Japonsku na súdny proces za údajné porušovanie japonských finančných zákonov. Japonská prokuratúra ho viní napríklad zo zneužívania firemných peňazí a podhodnocovania svojich príjmov.Ghosna zatkli v novembri minulého roka na letisku v Tokiu a krátko nato ho vedenie Nissanu odvolalo z funkcie predsedu predstavenstva. Niekoľko mesiacov strávil vo väzbe a po niekoľkých prepusteniach a opätovných zatknutiach bol koncom apríla prepustený na kauciu. Počas čakania na súdny proces však musí znášať niektoré obmedzenia, medzi nimi zákaz kontaktovania svojej manželky. Prvé pojednávanie v jeho kauze je naplánované na apríl.(1 EUR = 1,0985 USD)