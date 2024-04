Nissan Qashqai: Facelift prináša množstvo inovatívnych vylepšení

Modernizácie exteriéru osviežujú vzhľad modelu Qashqai

Nová výbava N-Design

Modernizovaný interiér

Modernizovaná technológia

Aktualizácia prepojených služieb

18.4.2024 (SITA.sk) -Vo vysoko konkurenčnom segmente crossoverov, ktorého priekopníkom sa stal Nissan s pôvodným modelom Qashqai, nič nezostane nadlho bez zmeny. Za tri a pol roka od uvedenia tretej generácie modelu Qashqai na trh sa ho v Európe predalo viac ako 350 000 kusov a naďalej určuje štandardy pre crossovery - je priekopníkom a stále etalónom triedy. Aby si udržal pozíciu referencie vo svojom segmente, dočkal sa komplexného estetického osvieženia, ako aj významných technologických zmien.Nový Qashqai vyžaruje ostrou a modernou dynamiku vďaka svojmu osvieženému dizajnu. Predná maska modelu Qashqai bola komplexne modernizovaná, aby vytvorila výraznejší prvý dojem. Inšpirovaná vzormi starovekého japonského brnenia teraz pozostáva z desiatok trojrozmerných prvkov v tvare čiarky lakovaných vysokolesklou čiernou farbou, ktoré akoby sa vznášali v priestore medzi hranou kapoty a držiakom evidenčného čísla.Svetlomety s adaptívnymi diaľkovými svetlami nie len zlepšujú funkčnosť, ale aj estetiku vozidla. Vzadu sú svetlá prepracované tak, aby ladili s celkovým dizajnovým jazykom, čím sa zvyšuje vizuálna koherencia a okamžitá rozpoznateľnosť modelu.Do palety modelu Qashqai pribudli tri nové farby. Perleťová biela je nová a vyznačuje sa čistejším odtieňom, ktorý sa v určitých svetelných podmienkach zdá byť žiarivý. Perleťovo čierna farba nahrádza predchádzajúcu čiernu a má sýtejší čierny odtieň a jej efektom je vyostrenie definície vizuálnej geometrie modelu Qashqai.Deep Ocean je nový pútavý odtieň farby. V závislosti od prevládajúcich svetelných podmienok sa zdá, že sa nachádza niekde medzi tmavomodrou a kovovou. Určite vyvolá konverzáciu medzi okoloidúcimi, ktorých zaujal: "Je ten Qashqai modrý alebo možno zelený?"Päť farieb modelu Qashqai - perleťová biela, Deep ocean, červená Fuji, magnetická modrá a keramická sivá - je k dispozícii v dvoj farebnom prevedení karosérie pre výraznejší vzhľad.Novinkou v modelovom rade Qashqai je stupeň výbavy N-Design. Je koncipovaná tak, aby oslovila zákazníkov modelu Qashqai, ktorí by chceli, aby ich vozidlo bolo mimoriadne odvážne, a vyznačuje sa jedinečnými estetickými prvkami. Z exteriéru je pri verzii N-Design spodná časť karosérie pod dverami a lemy blatníkov vo farbe karosérie. K dispozícii sú tiež jedinečné, úplne nové 20-palcové zliatinové disky, ktoré prinesú ešte väčší dojem na ceste.Keď potenciálnych alebo existujúcich zákazníkov modelu Qashqai zaujme osviežený exteriér, ich zvedavosť sa ešte zvýši, keď sa ponoria do prepracovaného interiéru.Vo vyšších výbavách je po novom použitá Alcantara® na prístrojovej doske, obložení dverí, lakťových opierkach dverí, lakťovej opierke stredovej konzoly a dokonca aj na kolenných opierkach, ktoré spoločne zvyšujú atmosféru na palube.Vo vyšších troch stupňoch výbavy modelu Qashqai boli modernizované čalúnenia sedadiel, ktoré pôsobia ešte prémiovejším dojmom. Najpozoruhodnejšia je čierna čiastočne prešívaná prémiová koža v najvyššej výbave Tekna +. Sedadlá vo výbave N-Design sú potiahnuté čiernou kožou s prešívaním a časťami z materiálu Alcantara®. Špecifický vyrazený nápis "Qashqai" zdobí časť tesne pod opierkou hlavy.Ďalším novým rozmerom prémiovejšieho pocitu v kabíne je pridanie ambientného osvetlenia vo výbavách N-Connecta, N-Design a vyšších. Jeho nastavenie možno ovládať prostredníctvom centrálnej obrazovky infotainmentu.Nový model Qashqai prichádza s výrazne vylepšenou verziou jednej z najčastejšie používaných funkcií, ktorou je panoramatický parkovací kamerový systém. Novo aktualizovaná technológia využíva štyri kamery, ktoré poskytujú mimoriadne jasný pohľad za všetkých svetelných podmienok. Vylepšený kamerový systém je teraz vybavený funkciou 3D, ktorá umožňuje vodičovi vidieť vozidlo nielen zhora, ale aj vybrať si jeden z ôsmich rôznych vonkajších kamerových bodov, aby si mohol prezrieť vozidlo spredu, zozadu, zboku alebo z rohov a prípadne identifikovať neviditeľné vonkajšie nebezpečenstvá.Osviežený Qashqai je prvým vozidlom v ponuke Nissan so zabudovaným balíkom Google, ktorý umožňuje takmer bezproblémovú interakciu medzi digitálnym životom zákazníka a jeho vozidlom. Qashqai sa štandardne dodáva s Mapami Google. Bezdrôtové aktualizácie zabezpečujú, že mapové informácie sú vždy aktuálne. Asistent Google umožňuje vodičovi používať hlas na hands-free pomoc na cestách. Vodiči môžu napríklad povedať "Hey Google" a ovládať ventilačný systém vozidla, vyhrievané sedadlá a čelné sklo alebo navigovať do ďalšieho cieľa.Informačný servis