Nitra angažovala kanadského obrancu Grahama

Nitra 26. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Jesse Graham sa stal hráčom tipsportligového HK Nitra. Pre 25-ročného obrancu to bude prvé pôsobenie mimo Severnej Ameriky. Nitriansky klub informoval o novej akvizícii na svojej oficiálnej internetovej stránke.Grahama draftoval v roku 2012 New York Islanders z celkového 155. miesta, ale do NHL sa nepresadil. Doterajšiu kariéru strávil najmä vo farmárskej AHL, v ktorej odohral 215 zápasov, ďalších 58 stretnutí odohral v ECHL. Premiéru v nitrianskom drese pravdepodobne absolvuje v nedeľňajšom zápase v Miškovciuviedol nitriansky klub na svojom webe. Po príchode Grahama je na súpiske HK Nitra osem hráčov s iným ako slovenským pasom.