Nitra bude každoročne prispievať na hokej sumou 150.000 eur

Nitra 13. decembra (TASR) – Nitrianska radnica podporí činnosť hokejového klubu HK Nitra sumou 150.000 eur ročne. Zmluvu, na základe ktorej dôjde k vyplateniu financií, schválili na decembrovom zasadnutí mestskí poslanci.Zmluva platí štyri roky, ale iba v prípade, že sa klub udrží v najvyššej hokejovej lige. HK Nitra sa okrem toho zaviazal zverejňovať informácie o svojich príjmoch a umožní predstaviteľom mesta účasť na rokovaniach klubu i nazerať do podkladov o jeho financovaní.Podľa primátora Mareka Hattasa umožní zmluva medzi mestom a HK Nitra transparentné financovanie hokeja.“ uviedol Hattas.Viceprimátor Daniel Balko pripomenul, že mesto hľadalo vhodný spôsob financovania hokeja niekoľko mesiacov. „“ povedal Balko.Zároveň zdôraznil, že každoročnou podporou hokejistov pomôže mesto aj mládežníckym športovým klubom. Na zimnom štadióne ich pôsobí 13, pričom chod celého štadióna aj pre tieto kluby zabezpečoval zo svojich zdrojov HK Nitra.“ dodal Balko.Mesto okrem toho prispieva na chod zimného štadióna aj preplácaním nákladov na energie. Klub HK Nitra sa tiež môže zapojiť aj do športovej dotačnej schémy mesta, kde môže na základe bodovacieho systému získať ďalšiu dotáciu, ktorá by mohla presiahnuť sumu 100.000 eur.