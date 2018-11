Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 15. novembra (TASR) – Mesto Nitra bude na budúci rok hospodáriť s prebytkovým rozpočtom. V pôvodne navrhovanom vyrovnanom rozpočte v hodnote 65.475.910 eur poslanci vo štvrtok zvýšili príjmovú časť o viac ako 800.000 eur. Reagovali tak na očakávané zvýšenie príjmov mesta z daní fyzických osôb.Rozpočet Nitry na rok 2019 schvaľovali ešte poslanci starého mestského zastupiteľstva.skonštatoval dosluhujúci primátor Jozef Dvonč.Okrem zvýšenia príjmov zakomponovali mestskí poslanci do rozpočtu aj zvýšenie výdavkov. Je medzi nimi napríklad 130.000 eur na nákup vybavenia do školských kuchýň a jedální. Zastupiteľstvo reagovalo aj na zmenu zákona o pozemných komunikáciách, podľa ktorého sú mestá a obce zodpovedné za zimnú údržbu chodníkov. Poslanci na tento účel vyčlenili 250.000 eur.Zo schváleného rozpočtu vyplýva, že na budúci rok budú tvoriť hlavnú časť príjmov Nitry financie z daní, ktoré v sume viac ako 44 miliónov eur predstavujú 68 percent z celkových príjmov mesta v roku 2019.konštatuje sa v rozpočte.Najväčšie výdavky mesta budú už tradične smerovať do školstva, ich celkový podiel v rozpočte je takmer 44 percent. Na druhom mieste sú náklady na komunálne činnosti a životné prostredie, ktoré z rozpočtu odčerpajú viac ako 17 percent. Výdavkové finančné operácie počítajú v roku 2019 so splátkami dlhodobých bankových úverov vo výške 6.163.000 eur a so splátkami istiny úverov Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 407.000 eur.