Nitra chce podporiť budúcich nositeľov regionálnej značky Nitrava

Na snímke pohľad na Nitriansky hrad počas zimy. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 28. januára (TASR) – Koncom roka 2019 by mohli prví výrobcovia a poskytovatelia regionálnych výrobkov a služieb v Nitre využívať registrovanú značku Nitrava. Mesto ju chce využívať na budovanie svojho imidžu ako ozajstného historického centra Slovenska, ktoré dokáže ponúknuť zaujímavé lokálne produkty.Podľa slov nitrianskeho viceprimátora Daniela Balka je Nitrava najstarším názvom mesta a zároveň aj najstarším zachovaným písomným pomenovaním obývaného sídla na Slovensku.skonštatoval.Pod certifikovanou a registrovanou značkou Nitrava by sa mali postupne spájať výrobcovia domácich produktov, remeselných pív, kvalitných vín, ale aj ľudoví remeselníci či výrobcovia historizujúcich suvenírov a odevov.vysvetlil Balko.Ako zdôraznil, silná registrovaná regionálna značka môže pomôcť malým lokálnym producentom, prispieť k rozvoju cestovného ruchu a tiež pri budovaní imidžu mesta Nitra i celého regiónu.skonštatoval Balko.Budúcich nositeľov značky Nitrava chce mesto podporovať a ukázať im, že sa im používanie regionálneho označenia vyplatí.uviedol Balko.Najbližšia výzva na certifikáciu produktov, ktoré by mohli byť nositeľmi značky Nitrava, sa bude konať na jeseň tohto roka. Mesto chce dovtedy pomôcť výrobcom, aby sa na tento proces čo najlepšie pripravili.dodal Balko.