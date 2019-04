Nitra má po rokoch opäť hlavného architekta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 26. apríla (TASR) – Mesto Nitra má po viacerých rokoch opäť hlavného architekta. Obsadenie tejto funkcie bolo jednou z priorít volebného programu súčasného primátora Mareka Hattasa.Do výberového konania, ktoré radnica vypísala 28. februára, sa prihlásili traja uchádzači. Komisia z nich napokon vybrala Viktora Šabíka.uviedol Hattas.Nový hlavný architekt by mal podľa jeho slov do funkcie nastúpiť v priebehu niekoľkých týždňov. Jednou z jeho úloh bude aj riešenie centrálnej mestskej zóny, kde sú podľa primátora mnohé dlhodobo neriešené problémy.skonštatoval Hattas.Architekt Šabík nastúpi do funkcie po 25 rokoch pôsobenia v slobodnom povolaní, keď sa okrem architektúry venoval aj urbanizmu a pedagogickej činnosti.uviedol Šabík.Okrem úlohy krízového manažéra čakajú nového hlavného architekta aj ďalšie výzvy. Nie je to len riešenie centrálnej mestskej zóny, či veľkých investícií na území Nitry, ale napríklad aj príprava nového územného plánu mesta.dodal Šabík.