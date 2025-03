Nitra plánuje preinvestovať 17,5 milióna eur z úveru do ciest, chodníkov, škôl a športovísk

Najnižšiu úverovú zaťaženosť

Naplánované opravy

4.3.2025 (SITA.sk) - Mestské zastupiteľstvo v Nitre bude vo štvrtok rozhodovať o prijatí úveru v objeme. Radnica plánuje investovať do opráv ciest a chodníkov vo všetkých mestských častiacha ďalšíchby išlo na školy a športoviská.„Mesto Nitra má dnes najnižšiu úverovú zaťaženosť v histórii. Je to aj vďaka tomu, že úspešne čerpáme eurofondy. Úver si naše mesto môže dovoliť, je na to ideálny čas,“ hovorí primátor Marek Hattas.Predošlý úver bol podľa primátora úspešne čerpaný a prerozdelený. Zostali v ňom len zlomky pôvodnej sumy. Zo štyroch miliónov je k dispozícii už len necelýchNa cesty a chodníky dostane v prípade schválenia úveru každá mestská časť balík peňazí zložený z dvoch častí. Prvá je rovnaká pre všetky mestské časti a dosahuje výšku viac akoDruhá časť financií závisí od počtu obyvateľov. Naplánované opravy sú napríklad na uliciach Štefánikova, Piaristická, Cintorínska či Mikovíniho, ale modernizácie sa dočkajú aj chodníky na Rázusovej, Moskovskej či Partizánskej a mnohé ďalšie.Z balíčka školských a športových projektov plánuje mesto rozsiahlu rekonštrukciu kuchyne a jedálne na ZŠ Nábrežie mládeže v hodnote, zateplenie materských škôl na uliciach Alexyho, Piaristickej a Vansovej, ale aj revitalizáciu verejných priestranstiev pri CVČ Domino.Jedným z najväčších projektov bude vybudovanie novej škôlky v Horných Krškanoch s plánovanými nákladmi viac akoVýznamnou investíciou je aj odkúpenie športovej haly na Škultétyho ulici za, ktorá umožní jej využitie pre športové kluby a verejnosť.