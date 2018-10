Nitra po predĺžení podľahla Zvolenu, Trenčania porazili Miškovec

Na snímke zľava Adam Zbořil (Nové Zámky) a Tomáš Surový (Banská Bystrica) v zápase 10. kola Tipsport ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - MHC Mikron Nové Zámky v Banskej Bystrici 7. októbra 2018. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

HK Nitra – HKM Zvolen 2:3 pp (0:0, 0:0, 2:2 – 0:1)



Góly: 46. Scheidl (Buček, Richard), 50. Slovák - 45. Šišovský (Zuzin, Chovan), 53. Kytnár (Drgoň), 61. Vandane (Vandas). Rozhodovali: Jonák, Lokšík – Tvrdoň, Synek, vylúčení: 5:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2247 divákov



Nitra: Foltán - Mezei, McCormack, Rais, Morrison, Sloboda, Pupák - Lantoši, Slovák, Blackwater - B. Rapáč, Bortňák, Hrušík - Buček, Richard, Scheidl - Fominych, Šiška, Pätoprstý - Mychan



Zvolen: Skapski - Vandane, Ulrych, Zeleňák, Ružička, Drgoň, M. Roman, Černook - Vandas, Špirko, P. Halama - Lušňák, M. Halama, Šišovský - M. Chovan, Kytnár, P. Zuzin - Andrisík, Holovič, S. Petráš



HK Dukla Trenčín - DVTK Jégesmedvék Miškovec 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)



Góly: 6. Bartovič (Hecl), 21. Sojčík (Sádecký, Radivojevič), 27. D. Hudec (Bližňák, Cebák), 30. Švec (D. Hudec, Luža). Rozhodovali: T. Orolin, D. Konc st. - M. Orolin, Kacej, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 3142 divákov



Trenčín: Valent – Luža, Rýgl, Holenda, Cebák, Bohunický, T. Bokroš, Marek Hudec – Sádecký, Sojčík, Radivojevič – Hecl, Ölvecký, Bartovič – Mikula, Bližňák, Varga – Švec, Pardavý ml., Denis Hudec



DVTK: Adorján – Kiss, Crawford, Vojtkó, Szirányi, Milam, Láda, Rusk – Magosi, J. Vas, Harrison – Somogyi, Kulmala, Pance – Galanisz, Loiseau, Miskolczi – Vincze, Hajos, Ritó

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. októbra (TASR) - Prinášame výsledky 10. kola hokejovej Tipsport ligy.Pod Zoborom sa od úvodu hralo vo svižnom tempe, ale obom tímom chýbalo v kombináciách viac presnosti. Na oboch stranách tak dominovala pozorná hra v obrane. Jedinou svetlou výnimkou prvého dejstva bol samostatný únik Slováka, ktorý sa šikovne zbavil obrancu na modrej čiare. Svoj blafák ale neposlal ponad betón dobre zasahujúceho brankára Skapskiho.Prvú väčšiu príležitosť prostrednej časti hry mal v 27. minúte počas presilovky Richard, ktorého prihrávkou ponúkol Buček, ale Skapski bol pozorný. Zvolenského brankára v 32. minúte zachránila ľavá žŕdka po Morrisonovej strele švihom. V 36. minúte podržal domácich brankár Foltán, ktorý vychytal Vandasa. O minútu neskôr zatlačili domáci a prvá nitrianska formácia spálila niekoľko dobrých príležitostí.Na prvý gól stretnutia sa čakalo až do 45. minúty. V presilovej hre najskôr výborne zachránil pásmo pre hostí Šišovský, ktorý následne dokázal usmerniť strielanú prihrávku za Foltána. Už o 49 sekúnd bolo vyrovnané. Situáciu pred zvolenskou bránou dosledoval Scheidl a prekonal bezmocného brankára hostí. Spolu s gólmi prišlo aj herné zlepšenie oboch mužstiev a Nitra aréna videla hokej zo strany na stranu. V 50. minúte spravili veľkú chybu pri rozohrávke Zvolenčania a rutinérsky využil Slovák – 2:1. Dobrú individuálnu prácu odviedol v 53. minúte hosťujúci Chovan a z následnej dorážky pretlačil puk za bránkovú čiaru Kytnár. V 57. minúte našiel spoza brány Blackwater hokejku Bučeka, ale Skapski vytiahol skvelý „semafor“. O víťazovi zápasu sa nerozhodlo po riadnom hracom čase.Na začiatku predĺženia Nitrania prepadli a do úniku sa dostal Vandane, ktorý prekonal Foltána bekhendovým blafákom. Zvolen si tak vezie z Nitry dva body, Nitre zostal jeden.Trenčania začali aktívne a od úvodu pritlačili súpera. Z viacerých šancí sa im podarilo využiť jednu a v 6. minúte sa ujali vedenia po rýchlej kombinácii Bartovičou strelou spred bránky. Snaživí hostia výraznejšie pohrozili až v 14. minúte počas presilovky, paradoxne však mal obrovskú šancu domáci Bližňák. Krátko po začiatku druhej tretiny Sojčík presnou strelou zvýšil trenčiansky náskok, čím len zvýraznil, že Dukla mala viac z hry. Napriek tomu hráči Miškovca občas vedeli poriadne zamestnať aj brankára Valentu, no v 27. minúte inkasovali počas vlastnej presilovky, keď bleskovú kombináciu zakončil D. hudec. O tri minúty už bolo 4:0, pretože Švec, napriek atakovaniu protihráčom, svoj nájazd zúžitkoval.Pohybliví domáci sa dynamickým hokejom bavili a protivníka nepustili ku zdramatizovaniu zápasu. Keďže o víťazovi bolo prakticky rozhodnuté, ani rušná hra v tretej časti už nevyústila vo vážnejšie šance na oboch stranách, preto sa skóre nemenilo