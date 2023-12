Nitra pravdepodobne príde o eurofondy na Kreatívne centrum, primátor Hattas hovorí o tragédii a hanbe (video)

Trojročný projekt

Ešte bude šanca na zvrátenie

12.12.2023 (SITA.sk) - Mesto Nitra pravdepodobne príde o milióny eur z eurofondov na budovanie Kreatívneho centra. Mestské zastupiteľstvo odmietlo rokovať o preklenovacom úvere v objeme približne 9 miliónov eur na prefinacovanie nákladov spojených s Kreatívnym centrom.Na mimoriadnom zasadnutí v pondelok mestskí poslanci opäť neschválili jeho program. Nitra tak nesplní podmienky na čerpanie eurofondov na tento projekt.„Je to obrovská, obrovská tragédia pre naše mesto, obrovská hanba. 16,5 milióna eur budeme potrebovať z vlastnej kasy vrátane úrokov, aby sme zaplatili to, čo ste dnes dokonali,“ skonštatoval po neschválení programu rokovania primátor Nitry Marek Hattas Poslanec Peter Oremus predtým pripomenul, že nenávratný finančný príspevok z eurofondov pre Kreatívne centrum v Nitre bol schválený ešte v novembri 2020.„Tri roky je tento projekt na stole, toto je čisto vaša zodpovednosť, kde ste nás dostali,“ odkázal primátorovi Hattasovi. Nitriansky projekt Kreatívneho centra je jedným z najväčších na Slovensku. Jeho súčasťou je obnova kina Palace aj štyroch budov v bývalých kasárňach pod Zoborom.Nitra na svoj projekt získala 15,5 milióna eur z Európskej únie , podmienkou bolo ich vyčerpanie do konca tohto roka. Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa má zísť ešte vo štvrtok 14. decembra, poslanci tak budú mať ešte príležitosť situáciu s prefinancovaním eurofondového projektu zvrátiť.Mesto Nitra doposiaľ uhradilo náklady spojené s Kreatívnym centrom vo výške približne šesť miliónov eur. Časť týchto peňazí sa už vrátilo do mestskej kasy z ministerstva kultúry . Aktuálne treba do konca roka zaplatiť viac ako deväť miliónov za ďalšie vykonané práce.Mesto si preto potrebuje vziať preklenovací úver, pretože peniaze z eurofondov a štátneho rozpočtu by mali prísť až v prvej polovici roku 2024. Mestskí poslanci však ani na druhý pokus neodsúhlasili program rokovania mimoriadneho zastupiteľstva, ktorého hlavným bodom bolo práve schválenie úveru.