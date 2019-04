Nitra remizovala v zápase o záchranu s Podbrezovou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

FC Nitra – FK Železiarne Podbrezová 2:2 (2:2)



Góly: 24. Vestenický, 43. M. Fábry - 17. Leško, 20. Breznaník, ŽK: Kiwior.

Rozhodovali: Kráľovič – Hrčka, Roszbeck,

652 divákov.



FC Nitra: Pindroch – Kuník, Farkaš, Niba, Chovanec (30. Šurnovský) – Machovec, Kóňa (86. Šimončič), Bilovský – Gatarič, Vestenický, Fábry (65. Sokovič)



FK Železiarne Podbrezová: Vantruba – Obročník, Bartoš, Oravec, Kiwior – Paraj, Viazanko – Breznaník (51. Olatunji), Špyrka, Hlohovský (75. Pastorek) – Leško

Nitra 26. apríla (TASR) - Futbalisti FC Nitra remizovali v piatkovom zápase 6. kola Fortuna ligy o záchranu na domácom trávniku s FK Železiarne Podbrezová 2:2.Po opatrnej zoznamovacej štvrťhodinke udreli ako prví aktívnejší hostia. Pekný prienik Špyrku do pokutového územia gólovo zakončil strelou bez prípravy Leško. O tri minúty neskôr sa v šestnástke domácich výborne uvoľnil Breznaník a následne krížnou pohotovou strelou zvýšil vedenie hostí na 2:0.Z tejto studenej sprchy sa však Nitrania rýchlo otriasli. Šancu Vestenického z 23. minúty síce Vantruba s námahou ešte vyrazil na roh, no z následnej štandardky sa presadil desiatykrát v sezóne práve Vestenický - 1:2. Prvú polhodinu zápasu zakončila prudká strela Hlohovského približne z 20-tich metrov, s tou si však domáci brankár bez väčších problémov poradil.Futbalistom spod Zobora sa ešte do prestávky podarilo manko zmazať. V 43. minúte sklepol dlhý nákop Gatariča za obranu hostí hlavou Vestenický na voľného Mareka Fábryho, ktorý svojím premiérovým gólom vo Fortuna lige stanovil polčasový rezultát 2:2.Po zmene strán začali lepšie Nitrania. Šance Gatariča i Bilovského však hosťujúci brankár Vantruba výbornými zákrokmi zneškodnil. Onedlho pohrozili aj "železiari". Strelecké pokusy Hlohovského a Olatunjiho sa však medzi tri domáce žrde nezmestili. Po hodine hry to skúsil zvnútra šestnástky aj Oravec, no jeho nedôraznú strelu do stredu brány gólman Pindroch bez problémov chytil.V ďalšom priebehu sa oba tímy zamerali na pozorné bránenie a tak vzruchu v pokutových územiach už bolo pomenej. Šance sa rodili prevažne po štandardných situáciách. Keďže sa dobré príležitosti po rohových kopoch Vestenického na jednej a Kiwiora na druhej strane gólmi neskončili, tímy si body pod Zoborom zaslúžene rozdelili.