Nitra vlani zorganizovala stovky športových podujatí

Na snímke Kupecká ulica v Nitre. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra 28. januára (TASR) – Titul Európske mesto športu priniesol vlani do Nitry stovky rôznych podujatí, do ktorých sa zapojili tisícky rekreačných športovcov. Podľa radnice išlo celkovo o 350 aktivít, ktoré mesto podporilo sumou takmer 45.000 eur.Podľa slov Andreja Jančoviča z mestského úradu bolo hlavným cieľom zapojiť do podujatí všetky vekové kategórie obyvateľov mesta.uviedol Jančovič.Radnica zorganizovala aj tradičné športové podujatia v behu, atletických disciplínach, cyklistike, stolnom tenise, karate, šachu, korčuľovaní, gymnastike, futbale, plávaní a v ďalších druhoch športu.informoval Jančovič.Nitra sa ako Európske mesto športu zamerala aj na podporu športovania v základných a materských školách. Deti sa učili korčuľovať, plávať či správne udrieť tenisovou raketou. Magistrát okrem toho zakúpil do materských i základných škôl aj gymnastické a loptové vybavenie.