Nitra vstupuje do Únie miest Slovenska, chce presadzovať svoje záujmy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 3. júna (TASR) – Nitra vstúpi do Únie miest Slovenska (ÚMS). Tento krok už odsúhlasili mestskí poslanci. Mesto si od neho sľubuje lepšie presadzovanie svojich záujmov voči štátu. Do únie postupne vstupujú aj ďalšie krajské mestá, ktoré takto chcú zvýšiť svoju váhu pri presadzovaní záujmov viac ako milióna ľudí, ktorí v nich žijú.Podľa slov nitrianskeho primátora Mareka Hattasa veľké mestá neboli spokojné s tým, ako ich záujmy zastupuje Združenie miesta a obcí Slovenska (ZMOS).vysvetlil Hattas.Ako pripomenul, veľké mestá potrebujú novely viacerých zákonov, ktoré dokážu skôr pretlačiť spoločným postupom.skonštatoval Hattas.Podľa viacerých mestských poslancov sa ZMOS príliš sústreďuje na záujmy malých obcí a na veľké mestá zabúdal.skonštatoval poslanec Miloš Dovičovič. Súhlasil s ním aj viceprimátor Daniel Balko, podľa ktorého nemal kto zabrániť nárastu nákladov, ktoré v poslednej dobe prešli na plecia samosprávy a dotkli sa podstatne viac miest ako malých obcí.zdôraznil Balko.Podľa jeho slov tak Nitra prichádza o státisíce eur.vysvetlil Balko.Podľa primátora však Nitra aj po vstupe do ÚMS zatiaľ zostáva členom ZMOS-u.doplnil Hattas.