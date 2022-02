Nitra získala na zelené projekty milióny eur. Obnoví park, hradný kopec či areál školy

Najväčšia obnova v histórii parku

Sprístupnia starý prístup na hradný kopec

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Mesto Nitra obnoví Mestský park, hradný kopec, zrevitalizuje vnútroblok na Štúrovej ulici aj areál Základnej školy na Škultétyho ulici. Radnica získala na tieto zelené projekty nenávratné finančné príspevky z eurofondov v celkovej výške viac ako 6,7 milióna eur.Informoval o tom primátor Nitry Marek Hattas. Začiatok prác na jednotlivých investíciách bude podľa neho závisieť od priebehu verejného obstarávania, niektoré by mali začať ešte v priebehu tohto roka.Mestský park v Nitre prejde najväčšou obnovou vo svojej 150-ročnej histórii. Mesto získalo na jeho revitalizáciu všetky prostriedky, o ktoré žiadalo, teda viac ako 5,7 milióna eur. „Park je asi najobľúbenejším miestom v Nitre, no mnohé jeho časti sú dnes už za zenitom. Vnímam, že detské ihriská nespĺňajú bezpečnostné kritériá, chodníky sú v stave, keď potrebujú zásadnú opravu a niektoré miesta v parku, ako napríklad okolie mŕtveho ramena, čakajú na svoje plné využitie. Mestský park v Nitre posunieme na úplne novú úroveň,“ povedal Hattas.Viac ako ako 760-tisíc eur z európskych fondov príde do Nitry na revitalizáciu hradného kopca. „Mnohí obyvatelia mesta si už nepamätajú, že kedysi bol hradný kopec sprístupnený aj bránkou z Jesenského ulice. Tento vstup opäť sfunkčníme. Obnovíme chodníky a osvetlenie, pribudnú vyhliadky, odpočívadlá a lavičky. Samozrejme, zrevitalizujeme stromy a ďalšie dreviny, pribudnú protierózne a vodozádržné opatrenia,“ informoval primátor. V prípade tejto investície už prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác.Takmer 160-tisíc eur získalo mesto Nitra na revitalizáciu vnútrobloku na Štúrovej ulici 17 až 21. Posledným úspešným projektom z tohto balíka je návrh riešenia exteriéru a zakomponovanie vodozádržných opatrení, implementácie manažmentu a využitia zrážkovej vody a prvkov vegetačných úprav v rámci areálu Základnej školy na Škultétyho ulici v Nitre.