Nitra zvyšuje vstupné na športoviská, chce zreálniť ich financovanie

Nitra 3. júna (TASR) – Mesto Nitra zmení vstupné na svojich športoviskách. Materiál, na základe ktorého sa zdvihnú ceny vstupov, na svojom rokovaní 30. mája schválili mestskí poslanci. Magistrát zvyšuje ceny aj za prenájom telocviční a ihrísk na základných školách.Podľa radnice je zvyšovanie vstupného nutné, aby sa aspoň o niečo zreálnilo financovanie športovísk.informoval magistrát.Primátor Marek Hattas upozornil, že cena vstupného sa v Nitre nemenila 12 rokov, zatiaľ čo náklady na energie či mzdy pracovníkov neustále rástli.zdôraznil.Podľa slov viceprimátora Daniela Balka mesto nemá v pláne na športoviskách zarábať, alebo ich prenajímať s vyrovnanými nákladmi a tržbami.skonštatoval Balko.Verejnosť pocíti zvýšené ceny napríklad pri vstupe na letné kúpalisko, kde deti zaplatia namiesto doterajších 1,7 eura dve eurá, dospelým sa vstup zvýši z 2,5 eura na štyri eurá. Cena základného lístka do plavárne sa zmení z 1,7 eur na 3,5 eura. Obyvatelia s trvalým pobytom v Nitre však budú platiť o 50 centov menej.vysvetlil Hattas.Mesto zvyšuje aj ceny za prenájom ihrísk a telocviční na základných školách. Vychádza tak v ústrety dlhodobej požiadavke riaditeľov škôl. Tí už počas minulého volebného obdobia upozorňovali, že za nájomné od ľudí, ktorí si do školskej telocvične prídu zahrať futbal či basketbal, nezaplatia ani upratovanie. Minulé mestské zastupiteľstvo napokon riaditeľom škôl vyhovelo a zvýšenie nájomného schválilo, neskôr ich ale zasa znížilo.zdôraznil mestský poslanec Miloš Dovičovič.Zdraženie vstupného na športoviskách považovala väčšina mestských poslancov za nutné, viacerí však pripomínali, že mesto by za zvýšené ceny malo ponúknuť aj kvalitnejšie služby.dodal primátor.