Nitrania stále nenašli recept na B. Bystricu, súpera však potrápili

Na snímke sprava Branislav Rapáč (Nitra), Jordon Southorn a Brock Higgs (obaja Banská Bystrica) počas prvého zápasu finále play-off Tipsport ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 9. apríla 2019. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 9. apríla (TASR) - Už pätnásť zápasov za sebou nenašli hokejisti HK Nitra recept na súpera z Banskej Bystrice. V prvom finálovom dueli Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019 však neboli od úspechu ďaleko. No v tretej tretine a aj následnom predĺžení sa napokon ukázala sila obhajcu titulu."Barani" začali výborne, už po dvoch minútach dal Patrik Lamper úvodný gól. Nitra však otočila skóre, remízu v riadnom hracom čase zachránil v 56. minúte Marek Bartánus.povedal po zápase domáci tréner Dan Ceman.Kouč hostí Antonín Stavjaňa bol oveľa stručnejší, ale svojich zverencov pochválil za bojovnosť:Nitrania nezvíťazili nad Banskou Bystricou v štrnástich zápasoch po sebe a napokon ťahali za kratší koniec aj v tom pätnástom. Po 40. minútach hostia síce viedli 1:0, ale v tretej tretine prišiel obrovský tlak obhajcu titulu a gól visel vo vzduchu neustále. Majstra zachránila strela Bartánusa do odkrytej bránky:konštatoval Bartánus.V predĺžení sa dostal k slovu opäť, keď prihral na rozhodujúci gól. Brankára hostí Miroslava Hanuljaka prehra, samozrejme, mrzela:Rozhodnutie napokon padlo v predĺžení z hokejky Tomáša Ziga.dodal Zigo.