Nitrianska galéria predstaví tvorbu spisovateľky Jany Bodnárovej

Na snímke spisovateľka Jana Bodnárová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Nitra 8. novembra (TASR) – Nitrianska galéria pokračuje aj v novembri v literárnom Cykle besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1. Ďalšiu diskusiu ponúkne moderátor Dado Nagy vo štvrtok 14. novembra.Čitatelia sa budú môcť pozhovárať so spisovateľkou Janou Bodnárovou, ktorá vyštudovala dejiny umenia a od začiatku 90. rokov sa venuje predovšetkým literárnej činnosti.uviedla Lucia Vadelová z Nitrianskej galérie.Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi 4-3-2-1 sa v Nitrianskej galérii uskutočňuje od roku 2006 a nadväzuje na predošlú činnosť v oblasti šírenia a propagácie slovenskej literatúry.doplnila Vadelová.