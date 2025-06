Nitrianskej župe sme zachránili 4 milióny eur, tvrdí Holečková. Strana Hlas v tom vidí antikampaň – VIDEO

Vyhrotená spoločenská situácia

6.6.2025 (SITA.sk) - Liberáli zabránili pomoci týraným ženám. Strana Hlas-SD tak reaguje na poslancov strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorí informovali o prekazení škandalóznej zámeny pozemkov v Nitrianskom kraji . Ako strana Hlas-SD pripomenula, Nitriansky samosprávny kraj (NSK) , ktorému predsedá poslanec Branislav Becík (Hlas-SD), v piatok informoval o ukončení projektu zámeny nehnuteľností, ktorou mal vyšší územný celok získať objekt vhodný na vytvorenie útočiska pre ženy a deti unikajúce pred domácim násilím.K rozhodnutiu podľa slov strany Hlas-SD došlo po tom, čo zámer medializovali opoziční poslanci za SaS Alojz Hlina Martina Bajo Holečková a po avizovanom odstúpení doterajšieho majiteľa penziónu od tohto zámeru. Ako dôvod pritom uviedol vyhrotenú spoločenskú a politickú atmosféru.„Ako informuje NSK, celý prípad sa začal na základe jasného cieľa, ktorý si župa stanovila v Koncepcii rozvoja sociálnych služieb – poskytnúť konkrétnu pomoc obetiam domáceho násilia. Hľadalo sa riešenie, ktoré by zabezpečilo dôstojné, bezpečné a najmä diskrétne útočisko pre týrané ženy a ich deti, ktoré často utekajú z domova len s nevyhnutnými vecami a potrebujú okamžitú pomoc,“ uviedla strana Hlas-SD s tým, že NSK vytypoval objekt, ktorý spĺňal všetky požiadavky a súčasne sa nachádzal na mieste, ktoré by umožnilo zachovanie anonymity klientok.„Aby župa nemusela objekt priamo odkúpiť, navrhla jeho zámenu za prebytočné pozemky v správe stredných škôl, ktoré boli z pohľadu škôl nepotrebné. Túto skutočnosť potvrdili aj samotní riaditelia škôl,“ vysvetlila strana s tým, že objekt prešiel aj znaleckým ohodnotením a stanovila sa jeho hodnota naHodnota pozemkov župy bola vyčíslená na„Rozdiel v prospech župy dosiahol 150-tisíc eur, majiteľ penziónu sa zároveň vzdal nároku na finančné dorovnanie. Celý návrh bol preto z pohľadu župy hospodárny, odborný a transparentný,“ zdôraznila strana Hlas-SD.Pred schvaľovaním zámeru sa podľa slov strany Hlas do prípadu zamiešali poslanci za SaS Hlina a Bajo Holečková, a to bez znalosti detailov a odborných súvislostí. Ako strana zdôraznila, poslanci nerešpektovali nutnosť utajenia adresy objektu, zverejnili ju a spustili kampaň proti tomuto zámeru. Hlas pripomenul, že poslanci za SaS zámer nazvali „zámenou za päť miliónov v neprospech župy“.Hlas však upozorňuje, že poslanci nemali žiadny znalecký posudok a ich výpočty vychádzali zo všeobecných inzerátov. Poslanec Becík informoval, že nadňazámenu podporila väčšina krajských poslancov, a to 38 zo 49 prítomných.„Dobrá vec však bola zmarená. V dôsledku nepochopiteľnej, nepodloženej a bezprecedentnej antikampane poslancov zo strany SaS Holečkovej a Hlinu sa napokon majiteľ rozhodol od zmluvy ustúpiť,“ doplnil Becík, ktorého zarazilo, že ide práve o poslankyňu Bajo Holečkovú, ktorá sa prezentuje, že zastupuje práva žien. Antikampaňou podľa Becíka dosiahla pravý opak.Podľa Becíka tak išlo o politicky motivovanú kampaň, ktorá zámerne skresľovala fakty. Zašlo to podľa neho za hranicu únosnosti, pretože aj majiteľ penziónu opakovane čelil osobným útokom.„Jeho rodina bola verbálne napádaná a podnikateľskí partneri zvažovali ukončenie spolupráce s ním. Svoje rozhodnutie ustúpiť od zmluvy oznámil oficiálnym listom, ktorý bol úradu doručený v stredu, 4. júna 2025,“ informoval Becík a priblížil, že majiteľ vyjadril ľútosť nad tým, že sa dobrý úmysel využitia budovy nenaplní. Becík však potvrdil, že sa aj napriek všetkému nevzdáva a ako predseda NSK nedopustí, aby politikárčenie ohrozilo bezpečnosť týraných žien.„Podniknem kroky, aby sme aj napriek útokom SaS ženám v Nitrianskom kraji zabezpečili miesto, kde im budeme vedieť garantovať pocit bezpečia. Bude to žiaľ trvať dlhšie, ale opakujem: na týrané mamičky v našom kraji nezabudneme. Urobíme všetko preto, aby sme pre ne našli iné riešenie,“ uzavrel predseda NSK.Poslanci za stranu SaS však vidia túto situáciu inak. Poslankyňa Bajo Holečková v piatok na tlačovej besede vyhlásila, že SaS zachránila nitrianskej župe, pretože prekazila škandalóznu zámenu pozemkov. Ako vysvetlila, Becík chcel vymeniť pozemky nitrianskej župy v hodnote takmerza penzión v Radave v hodnote, ktorý sa nachádza v záplavovej oblasti.Poslankyňa pripomenula, že Becík povedal, že sa poslancom SaS nepáčia investície kraja, a preto proti tejto zámene bojovali. „Viete, čo sa nám, pán Becík, nepáči? Keď sa niekto snaží obohatiť na úkor občanov Nitrianskeho kraja,“ vyhlásila Bajo Holečková.Poslankyňa ďalej priblížila, že pozemky župa síce ocenila na, no sú presvedčení, aj na základe komerčných inzerátov, že ich skutočná hodnota je takmer. „Župa tvrdila, že penzión mal hodnotu 1,3 milióna, no ešte pol roka dozadu sa tento penzión predával za 800-tisíc a nepredal sa. Povie mi niekto, ako môže penzión v Radave za pol roka narásť v cene o 68 percent?“ vyhlásila Bajo Holečková. V tejto súvislosti SaS podala aj trestné oznámenie.„Župan Becík cukol a oznámil, že majiteľ tohto penziónu odstúpil od zmluvy,“ doplnila poslankyňa s tým, že sa im tak podarilo zabrániť darebáctvu.SaS doplnila, že poslankyňa mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch Eva Polerecká označila výmenu za „toxický kšeft“, ktorý nebol v záujme verejnosti. „V regióne vieme, kto za tým stojí. Nie je to verejný záujem, je to kšeft. Zarazilo ma, že všetci poslanci Maďarskej aliancie v župe zahlasovali za túto výmenu, hoci boli mnou a mojimi kolegami upozornení, že ide o nevýhodný obchod,“ vyhlásila Polerecká, ktorá súčasne upozornila aj na ďalší podozrivý prípad.„Odvolávať sa na okrúhlu pečiatku a cenu 8,40 eura za meter štvorcový? To je smiešne. Za 8,40 eura za meter štvorcový nie je možné zohnať pozemky ani v Mužli, kde jeden z poslancov župy pôsobí ako starosta. A teraz ďalšia schéma – v rámci integrovaných územných investícií má ísť 2,2 milióna eur na rozhľadňu postavenú na pozemku súkromného vinára. To sú priority? Niektoré obce nemajú kanalizáciu, opravené kultúrne domy – ale postavíme rozhľadňu do súkromného vinohradu? To je absurdné,“ dodala Polerecká.