Nitriansky kraj bude hospodáriť s rozpočtom viac ako 277 miliónov eur

Nitra 9. decembra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vyše 277 miliónov eur. V pondelok o tom rozhodlo Zastupiteľstvo NSK.Do krajského rozpočtu pritečie najviac financií z príjmov fyzických osôb, podľa očakávaní NSK to v roku 2020 bude takmer 130 miliónov eur. V rámci nedaňových príjmov príde do krajskej pokladnice takmer 18 miliónov eur, z grantov a transferov viac ako 67 miliónov eur, z kapitálových príjmov takmer 38 miliónov eur a z finančných operácií 24 miliónov eur.Najviac výdavkov v hodnote vyše 108 miliónov eur dá NSK ma vzdelávanie. Druhé v poradí, s výdavkami na úrovni viac ako 55,6 milióna eur, nasledujú sociálne služby a na treťom mieste sú výdavky na komunikácie II. a III. triedy vo výške 46,5 milióna eur. Splácanie istiny úveru bude stáť NSK na budúci rok takmer 2,5 milióna eur. Pri koncipovaní rozpočtu kraja sa počítalo s hospodárskym rastom, ktorý by časom mohol prejsť do postupného útlmu. Prímy NSK v roku 2020 by mali byť vyššie ako v tomto roku.uviedol predseda NSK Milan Belica.Podľa jeho slov sa dá očakávať, že rast ekonomiky už dosiahol svoj vrchol. Kraj sa preto už začal pripravovať na postupné znižovanie výnosov z daní z príjmov fyzických osôb, ktoré tvoria najvyššiu položku v príjmoch samospráv. V roku 2021 už bude musieť NSK podľa Belicu šetriť a hľadať v rozpočte rezervy.myslí si Belica.Ako doplnil, kraj by rozhodne nemal plánovať žiadne škrty napríklad v oblasti sociálnej starostlivosti, vzdelávania alebo rekonštrukcie cestnej siete.dodal Belica.Podľa krajských poslancov je ekonomika NSK vo veľmi dobrej kondícii, vďaka čomu sa dokážu zvládnuť aj prípadné budúce výkyvy v príjmoch.uviedol mestský poslanec Iván Farkas.dodal podpredseda NSK Marián Kéry.