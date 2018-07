Nitriansky kraj odkúpi od mesta majetok za viac ako 800.000 eur

Na archívnej snímke Nitra. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra 17. júla (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) odkúpi od mesta Nitra školské objekty, v ktorých už niekoľko rokov sídli Stredná odborná škola (SOŠ) gastronómie a cestovného ruchu. Kraj za prenájom budovy školy, telocvične a jedálne s kuchyňou na Levickej ulici v Nitre platil ročne viac ako 11.000 eur, teraz ich odkúpi do svojho vlastníctva za vyše pol milióna eur.Školské budovy boli postavené v 50. rokoch minulého storočia a pôvodne v nich sídlila základná škola. Pre malý počet žiakov ju nitrianska radnica zrušila a objekt prenajala NSK pre potreby SOŠ gastronómie a cestovného ruchu.Ako pred časom uviedla riaditeľka SOŠ Alena Panisová, všetky tri budovy sú už staré a nutne potrebujú rekonštrukciu. Pretože však boli iba prenajímané, kraj ani škola nemohli do ich revitalizácie investovať. Po získaní objektov do majetku NSK bude môcť kraj na ich opravu vyčleniť financie zo svojho rozpočtu, prípadne na ne získať financie z európskych fondov.Súčasťou majetkového usporiadania medzi mestom Nitra a NSK sú aj parcely v areáli Zariadenia sociálnych služieb Viničky, kde kraj od radnice odkúpi pozemky za viac ako 300.000 eur.doplnil riaditeľ Úradu NSK Dušan Guťan.