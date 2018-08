Nitriansky samosprávny kraj opäť ocení významné osobnosti

Na archívnej snímke je predseda NSK Milan Belica. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 14. augusta (TASR) - Do konca roka môžu verejnosť, občianske združenia a ďalšie organizácie navrhnúť mená osôb, ktorým by malo byť udelené ocenenie Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) za rok 2018. Podľa platných pravidiel musí byť takýto kandidát významnou osobnosťou a všeobecne rešpektovanou autoritou, ktorá má výrazný a dlhodobý podiel na rozvoji a pozitívnej prezentácii NSK.Kraj každoročne udeľuje viacero ocenení. Okrem Ceny NSK, je to aj Pamätná plaketa predsedu NSK, Pamätný list predsedu NSK, Ďakovný list predsedu NSK a Čestná pocta predsedu NSK. Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia je tieto ocenenia možné udeliť osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju nitrianskeho regiónu, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta.oznámil Úrad NSK.Ako ďalej informoval, návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovanej osoby, charakteristiku jej zásluh, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou. Takto spracované návrhy sa predkladajú na odbor kultúry a športu Úradu NSK do 31. decembra.