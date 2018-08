Nízka hladina Dunaja spôsobuje problémy aj lodiam s turistami

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 16. augusta (TASR) - Nízka hladina rieky Dunaj pre horúčavy a nedostatok zrážok spôsobuje okrem nákladných lodí problémy aj lodiam s turistami. Väčšie kabínkové lode stoja v Budapešti alebo vo Viedni a výlety do Bratislavy nahrádzajú autobusovou dopravou. Pre TASR to potvrdila Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB).Lode s hlbším ponorom majú podľa BTB zhruba od začiatku augusta vzhľadom na nízky stav vodnej hladiny Dunaja značný problém a na úseku medzi Viedňou a Budapešťou je Dunaj pre ne na viacerých úsekoch nesplavný.uviedla BTB pre TASR. Na dolnom toku Dunaja hodnotí situáciu ako veľmi zlú, lode tu už skoro vôbec neplávajú. Väčšie kabínkové lode stoja v Budapešti, alebo vo Viedni. Výlety do Bratislavy musia nahrádzať autobusovou dopravou.podotkla BTB. V prípade, že lodné spoločnosti, ktoré mali kotviť v Bratislave, privezú svojich hostí autobusom do Bratislavy, vzniká ďalší problém, a to s ubytovacími a stravovacími kapacitami.priblížila BTB. Podobne je to aj s reštauráciami. Bratislavské cestovné kancelárie tak okrem programu pre turistov musia pružne reagovať na požiadavky ako preprava autobusmi na letiská, stravovanie či asistencia pri preprave batožiny.Problémy s nízkou hladinou vody zasiahli aj spoločnosť Slovenská plavba a prístavy – lodná osobná doprava.spresnila BTB. Kabínkové lode s väčším ponorom majú problémy od začiatku augusta a na dennej báze dochádza k zmenám a stornu pristavenia lodí v Bratislave. Približný počet pasažierov na lodiach, ktoré majú zastávku v Bratislave, je pritom 600.000 počas sezóny.Dopravný úrad pre TASR v stredu (15.8.) uviedol, že na slovenskom úseku a spoločných hraničných úsekoch rieky Dunaj s Maďarskom a Rakúskom prebieha zatiaľ plavba lodí bez obmedzení. V prístavoch Bratislava a Komárno je však momentálne zvýšený počet plavidiel, ktoré čakajú na priaznivejšie plavebné podmienky na maďarskom úseku Dunaja. Nízka hladina Dunaja spôsobuje problémy najmä nákladným lodiam na viacerých úsekoch rieky, predovšetkým v Maďarsku, Srbsku a Nemecku.