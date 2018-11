Rieka Rýn/Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 10. novembra (TASR) - Nízka hladina vody na rieke Rýn spôsobila problémy s dodávkami paliva v niektorých častiach priemyselného srdca Európy, čo ovplyvnilo nákladnú lodnú dopravu až v 10.000 kilometrov vzdialenom Singapure.Po dlhom, horúcom a suchom lete klesla hladina Rýnu, ktorá je kľúčovou vodnou cestou spájajúcou priemyselné centrá v Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku a Holandsku s hlavnými morskými prístavmi, na rekordné minimá. Výsledkom je obmedzenie prepravy uhlia, ocele, obilia a paliva.To spôsobilo nedostatok vykurovacieho oleja na začiatku zimnej sezóny v Európe, tlaky na trhu a pátranie po alternatívnych dodávkach až z ďalekej juhovýchodnej Ázie, kde je nadbytok paliva a jeho ceny sú nízke.Rozdiel medzi cenou novembrových kontraktov na vykurovací olej v severozápadnej Európe a Singapure dosiahol rekordných 35 USD (30,64 eura) na tonu a v prípade decembrových kontraktov je stále vyšší ako 20 USD za tonu. To znamená, že do konca roka by mohol do Európy prúdiť vykurovací olej z juhovýchodnej Ázie.Takéto presmerovanie prináša obchodníkom zisk už pri rozdieloch v cene v pásme 15 až 18 USD na tonu. Mnohé ázijské rafinérie pritom práve ukončili údržbu a zvýšili produkciu, čo zvyšuje dostupnosť palív v tomto regióne.Zásoby vykurovacieho oleja v kľúčovom uzle Amsterdam - Rotterdam - Antverpy (ARA) klesli už štvrtý týždeň po sebe na 2,4 milióna ton, čo je najnižší objem od polovice júla tohto roka, podľa údajov holandskej poradenskej spoločnosti PJK International.Obchodníci dúfajú, že vďaka doplneniu zásob v uzle ARA budú môcť po zvýšení hladiny riek obnoviť dodávky v Európe za pre nich výhodnejšie ceny.Niektorí meteorológovia ale očakávajú, že nízka hladina vody bude trvať do januára. To môže znamenať pokračovanie blokády a nerovnováhy na trhu. Výsledkom tak môže byť, že európski obchodníci začnú svoje zásoby nakoniec vyvážať.povedal Carsten Fritsch, komoditný analytik nemeckej Commerzbank.dodal.Európa si zvyčajne začína vytvárať zásoby vykurovacieho oleja pred chladnými zimnými mesiacmi.Ázijské rafinérie však musia konať rýchlo, aby využili zvýšený dopyt v Európe, keďže americkí aj ruskí dodávatelia tiežpo tejto príležitosti. A majú oproti ázijským výhody v tom, že dokážu dopraviť palivo za kratší čas.