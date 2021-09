Nízka zaočkovanosť vojakov môže spôsobiť Slovensku problémy, Naď hovorí o povinnej vakcinačnej schéme

Vakcína zaradená do povinnej očkovacej schémy

Očkovanie sa týka aj vojakov rýchleho nasadenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.9.2021 (Webnoviny.sk) - Relatívne nízka zaočkovanosť príslušníkov Ozbrojených síl SR môže Slovensku spôsobiť problémy na medzinárodnej scéne. Ako po stredajšom rokovaní vlády povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), úroveň zaočkovanosti medzi slovenskými vojakmi je momentálne 55 až 56 percent.Pre porovnanie, v susednej Českej republike je to 85 percent. Slovensko si podľa ministra nemôže dovoliť na akcie v rámci Európskej únie alebo NATO poslať nezaočkovaných vojakov.„Môžem potvrdiť, že som dostal listy či z NATO, či od ministrov obrany jednotlivých krajín, kde naši vojaci pôsobia, kde vyslovene žiadajú, aby naši vojaci boli zaočkovaní, keď tam idú," zdôraznil minister.Povinné očkovanie proti COVID-19 pritom podľa Naďa rezort obrany zaradil do povinnej očkovacej schémy, ktorú musia absolvovať všetci vojaci, ktorí odchádzajú slúžiť do zahraničia.„Je to aj o vojakoch, ktorí sú v pohotovosti na rýchle nasadenie," uviedol Naď s tým, že ide o vojakov, ktorí musia byť nasadení do 60 dní od rozkazu. „Tí všetci musia prejsť očkovacou schémou," vyhlásil minister. Doplnil, že v tomto prípade ide o niekoľko tisíc vojakov.Naď tiež povedal, že rezort sa snaží vojakov k očkovaniu motivovať. „Oni čoskoro budú vedieť všetky naše návrhy, ktoré s týmto súvisia, a verím že sa sami rozhodnú zaočkovať," dodal.