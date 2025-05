Nízkomolekulové prírodné extrakty s obsahom peptidov ukazujú nádej v boji proti rakovine

9.5.2025 (SITA.sk) -Výskum nízkomolekulových extraktov, realizovaný Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied (BMC SAV), priniesol významné poznatky pre značku Reconvel . Tieto biologicky aktívne látky, získavané zo živočíšnych tkanív, rastlinných pletív a húb, vykazujú sľubné účinky na nádorové bunky a zároveň naznačujú terapeutický potenciál pri rôznych formách poškodenia organizmu.Testovanie extraktov Reconvel realizované v BMC SAV prinieslo povzbudivé výsledky. V modelových podmienkach sa ukázal ich potenciál priaznivo ovplyvniť biologické procesy spojené s nádorovým správaním buniek a imunitnou odpoveďou. Zistenia naznačujú možnosť ich využitia ako doplnku k zaužívaným terapeutickým prístupom, s dôrazom na šetrnosť k organizmu. "Tieto výsledky vnímame ako dôležitý podnet pre ďalší vývoj podporných terapeutických prístupov, ktoré by mohli byť šetrnejšie k organizmu a zároveň účinné," uviedol, spoluzakladateľ projektu Reconvel a iniciátor výskumu realizovaného v Slovenskej akadémií vied.V experimentoch sa ukázalo, že kombinácia preparátov Reconvel so štandardnou chemoterapiou viedla k silnejšiemu účinku na vybrané parametre nádorového modelu. Pozorovaný synergický efekt naznačuje možnosť zefektívnenia onkologickej liečby, čo by v budúcnosti mohlo otvoriť priestor pre zníženie dávok štandardných liečiv a tým aj ich vedľajších účinkov.V súčasnosti sú nízkomolekulové extrakty Reconvel dostupné ako výživový doplnok a sú schválené na užívanie Úradom verejného zdravotníctva. Výroba týchto extraktov prebieha v laboratóriách spoločnosti, ktoré sú certifikované podľa GMP, ISO 9001 a HACCP. Medic Cells používa suroviny z certifikovaných ekologických chovov a dodržiava prísne hygienické a technologické postupy.V postpandemickom období spoločnosť naviac zaznamenáva aj pozitívne výsledky pri zdravotných komplikáciách spojených s postcovidovým syndrómom a nežiaducimi účinkami po očkovaní., riaditeľ spoločnosti Medic Cells a zakladateľ občianskeho združenia Reconvel ľuďom vysvetľuje, že tieto pozorovania je potrebné potvrdiť aj ďalšími výskumami.Produkty Reconvel od Medic Cells sa zameriavajú na vedecký prístup a odbornú spoluprácu, pričom ich cieľom je prinášať inovatívne riešenia, ktoré môžu v budúcnosti prispieť aj k vývoju liekov. Tento projekt sa zameriava na využitie prírodných extraktov a biotechnologických postupov na podporu regenerácie organizmu a zlepšenie celkového zdravia, pričom kladie dôraz na bezpečnosť, kvalitu a efektívnosť. S pokračujúcim výskumom a vývojom spoločnosť Medic Cells verí, že jej riešenia budú mať pozitívny vplyv na terapeutické prístupy v oblasti regeneratívnej medicínyBližšie informácie o spoločnosti sú dostupné na www.reconvel.sk Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.