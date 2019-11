Nízkonákladové aerolínie Wizz Air zvýšili polročný zisk o vyše 87 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 13. novembra (TASR) - Maďarské nízkonákladové aerolínie Wizz Air oznámili za 1. polrok súčasného obchodného roka vysoký rast zisku, k čomu prispel zvýšený počet cestujúcich. Firma vyťažila najmä z úspešného začiatku roka, zatiaľ čo iné aerolínie museli obmedziť svoje plány expanzie.Wizz Air, najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v strednej a vo východnej Európe, uviedla, že za 1. polrok obchodného roka 2019/2020, to znamená od apríla do konca septembra, dosiahla zisk na úrovni 371,5 milióna eur. Medziročne to znamená rast o 87,1 %. Zisk na akciu z pokračujúcich operácií sa zvýšil z 1,59 na 2,93 eura.Za šesť mesiacov prepravila spoločnosť celkovo 22,1 milióna cestujúcich. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého obchodného roka to znamená rast o 17,9 %. Príjmy z predaja leteniek vzrástli o 11,4 % na 956,6 milióna eur.Vzhľadom na tieto výsledky spoločnosť Wizz Air upravila odhad celoročného čistého zisku, keď pôvodnú dolnú hranicu posunula smerom nahor. Zatiaľ čo pôvodne očakávala, že za obchodný rok 2019/2020 dosiahne zisk v rozmedzí od 320 miliónov do 350 miliónov eur, teraz počíta so ziskom v rozmedzí od 335 miliónov do 350 miliónov eur.