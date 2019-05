Nižný Hrušov cíti vplyv EÚ najmä v eurofondoch

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Nižný Hrušov 25. mája (TASR) – Obec Nižný Hrušov vo Vranovskom okrese vníma vplyv Európskej únie (EÚ) hlavne vo forme eurofondov. Zaťažuje ju však nadmerná administratíva. Do volebnej miestnosti ľudia v sobotu prichádzali najmä ráno, väčší počet očakávajú po skončení sa futbalu.Starosta obce Ján Fenčák vníma vplyv EÚ na samosprávu pozitívne.uviedol pre TASR s tým, že ide o sumu v objeme približne 1,26 milióna eur, ktorú využili napríklad na obnovu budov či verejného osvetlenia. Obec podľa neho robí aj väčšie projekty podobné menším mestám.vysvetlil.Najväčšiu záťaž pociťujú v oblasti administratívy. Poukázal na papierovanie, povolenia či potvrdenia.spomenul s tým, že vlani pri jednom projekte použili 2000 kusov papiera. Prijal by, ak by sa to zjednodušilo rovnako ako celý schvaľovací proces.uviedol s tým, že hneď nato ho musia realizovať, čo už zase nedovoľujú poveternostné podmienky.Predsedníčka miestnej okrskovej komisie Simona Janoková pre TASR uviedla, že najviac voličov, a hlavne starších, prichádzalo do miestnosti v ranných hodinách.ozrejmila. Predpokladá, že keď sa skončí miestny futbalový zápas, ľudia prídu k volebnej urne. V tom čase očakávajú aj mladšie ročníky.Svoje právo už využil aj člen volebnej komisie, 25-ročný František Juras z Nižného Hrušova. Urobil tak preto, lebo EÚ nevníma ako „niečo, čo je nám cudzie“.vysvetlil. Spomenul aj kladný vplyv, čo sa týka rozvoja obce, v ktorej žije.V Nižnom Hrušove je zapísaných 1290 voličov.