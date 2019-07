Nižšie ceny leteniek a vyššie náklady znížili zisk Ryanairu

Lietadlá írskej nízkonákladovej spoločnosti Ryanair na stojánke letiska Berlín Schönefeld 10. augusta 2018. V skorých ranných hodinách v piatok sa začal štrajk pilotov leteckej spoločnosti Ryanair. Ide o najväčšiu 24-hodinovú protestnú akciu v histórii aerolínií. Ryanair musel v dôsledku toho v celej Európe zrušiť 400 z 2400 pravidelných letov, teda zhruba šestinu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dublin 29. júla (TASR) - Írske nízkonákladové aerolínie Ryanair zaznamenali za 1. kvartál súčasného obchodného roka pokles zisku o vyše pätiny, pod čo sa podpísala kombinácia viacerých faktorov. Na jednej strane výsledky firmy ovplyvnili vyššie náklady na zamestnancov a palivo, na druhej strane lacnejšie ceny leteniek. Spoločnosti zároveň situáciu komplikuje neistota spojená s blížiacim sa brexitom, ako aj rastúca konkurencia zo strany nemeckej Lufthansy.Čistý zisk Ryanairu za 1. kvartál 2019/2020, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, dosiahol 242,9 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 21 %. Zisk na akciu sa znížil z 0,264 eura na 0,214 eura.Na druhej strane, nižšie ceny leteniek (klesli v priemere o 6 %) zvýšili počty cestujúcich a s nimi aj tržby. Počet cestujúcich vzrástol medziročne o 11 % na 42 miliónov. Rovnakým tempom sa zvýšili aj tržby. Dosiahli 2,31 miliardy eur, čo predstavuje rast o 11 %.Spoločnosť zároveň uviedla, že v tomto roku plánuje prepraviť mierne nad 152 miliónov cestujúcich. Pôvodne firma očakávala rast počtu cestujúcich na 153 miliónov. Dôvodom zhoršenia prognózy je odklad dodávok lietadiel 737 MAX od Boeingu. Prvých päť lietadiel mala firma pôvodne dostať už počas 1. štvrťroka, teraz však očakáva, že to bude najskôr v januári.