NKÚ: Audit ohľadne stimulov bol zo strany rezortu školstva v poriadku

Na snímke predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 7. júna (TASR) – Národný kontrolný úrad (NKÚ) pozitívne hodnotí prístup audítorov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) pri preverení nastavenia systému poskytovania štátnych prostriedkov pre podporu vedy a výskumu. V súvislosti s vykonaným auditom, ktorý potvrdil dodržanie zákona pri posudzovaní projektov, o tom informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík. Duplicitný výkon kontroly zo strany národnej kontrolnej autority preto podľa jeho slov nie je potrebný.konkretizoval Papajčík.NKÚ zároveň považuje za nevyhnutné, aby vedenie ministerstva prijalo opatrenia k deviatim odporúčaniam z vnútorného auditu, a to napríklad k zhodnoteniu funkcionalít informačného portálu SK CRIS.vysvetlil Papajčík.dodal.Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) má do konca septembra NKÚ predložiť zoznam zrealizovaných opatrení, aby ich kontrolóri v rámci svojej plánovacej činnosti mohli preveriť.Predseda NKÚ Karol Mitrík na štvrtkovom (6. 6.) stretnutí s ministerkou školstva a rezortnými audítormi konštatoval, že upravený by mal byť i manuál pre poskytovanie stimulov a personálne by mali byť posilnené útvary, ktoré garantujú proces poskytovania finančných stimulov.Na stretnutí vyslovil názor, že podpora výskumu by mala byť zo strany štátu výsledkom cielenej, dlhodobo plánovanej činnosti. Narážal na to, že podpora prostredníctvom poskytovania investičných stimulov je nepravidelná a často závisí od nesystémových rozpočtových opatrení v priebehu roka. Nekorešponduje tým s princípom cieleného, udržateľného rozvoja kľúčových verejných politík a zároveň môže dostávať realizátorov do časovej tiesne.Lubyová čelila v súvislosti s poskytovaním stimulov pre vedu a výskum návrhu na jej odvolanie. Opozícia chcela vo februári šéfke školského rezortu vysloviť nedôveru pre pochybenia v procese hodnotenia a prideľovania stimulov, poukazovala pritom na odkopírované posudky, zvyšovanie bodov či údajné omyly a preklepy. Za odvolanie napokon hlasovalo v pléne Národnej rady SR iba 43 poslancov zo 105 prítomných.