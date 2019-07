NKÚ kritizuje hospodárenie v obci Lúka, má podozrenie z trestného činu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. júla (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR kontroloval hospodárenie s verejnými financiami v obci Lúka v okrese Nové Mesto nad Váhom a v Obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor. Kontrola zistila závažné nedostatky, ktoré postúpila orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. NKÚ aj v súvislosti s kontrolou žiada legislatívnu zmenu, ktorá by podobným prípadom v budúcnosti zamedzila. TASR o tom informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.NKÚ tvrdí, že štatutár obce Lúka. Záujmy obce neboli podľa úradu dostatočne chránené a na ochranu obecného majetku neboli využité všetky právne prostriedky. Ako príklad uvádza rekonštrukciu obecného vodovodu, ktorý začala obec využívať viac než rok po prevzatí. V prípade prenájmu priestorov bufetu sa zase potvrdilo, že obec neúčtovala sankčný úrok za nezaplatenie nájomného a napriek meškaniu platieb neodstúpila od zmluvy.Vo svojom stanovisku kontrolóri demonštrujú taktiež príklad prenajímania obecného majetku obecnému poslancovi bezodplatne a prenájom lesných pozemkov a uzatvárania zmluvy bez prerokovania so zastupiteľstvom.dodáva NKÚ.Počas tohto obdobia uzatvorila obec so spoločnosťou Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o., zmluvu o predaji pozemkov a následne zmluvu o zriadení vecného bremena, avšak opäť bez prerokovania obecným zastupiteľstvom.NKÚ taktiež zistil viaceré porušenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. „Kontrolóri NKÚ SR potvrdili duplicitné výdavky na chodník, poskytnutie desaťtisícovej dotácie v rozpore so všeobecne záväzným nariadením o dotáciách a so zákonom. V stanovisku sa spomína taktiež prenájom pozemkov, ktoré neboli vo vlastníctve obce, čo je bezdôvodné obohatenie obce samotnej i nájomcu.Problém mala mať obec aj so zatepľovaním a výmenou okien základnej školy, keď malo dôjsť k nedostatkom v procesoch verejného obstarávania a účtovným chybám. Taktiež pri realizácii projektu výstavby kanalizácie a čističky odpadových vôd malo dochádzať k neskorej fakturácii.Obchodná spoločnosť Šáchor, ktorá združuje aj finančné prostriedky obcí Lúka a Modrovka, mala taktiež viacero nedostatkov a porušení zákona. Orgánmi tejto spoločnosti boli valné zhromaždenie spoločníkov a dvaja konatelia, ktorými však boli, tvrdí NKÚ. Spoločnosť, ktorej po roku 2017 klesli tržby o 75,5 percenta nemala zriadené webové sídlo a nezverejňovala niektoré zmluvy a povinné informácie o faktúrach a objednávkach. To je podľa NKÚ porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zatiaľ čo jej nezverejnenie k dodatku k zmluve v profile verejného obstarávateľa je zase porušenie zákona o verejnom obstarávaní.Kontrola taktiež zistila chyby pri inventarizácii, nezaplatení dane z motorových vozidiel, vyňatí preukázaných nutných vedľajších výdavkov z nároku zamestnancov na cestovné, nesprávne nárokovanie si daňových úľav, čo vyústilo do polovičnej dani z príjmu. NKÚ vo svojej správe taktiež spomína chyby pri, a viacero porušení zákona o účtovníctve. NKÚ taktiež spomína neuplatnenie zmluvnej pokuty pri meškaní dodávateľa počas obstarávanie novej čerpacej stanice vody.