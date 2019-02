NKÚ: Postupy vnútornej kontroly ÚJD nefungovali optimálne

Na snímke logo NKÚ SR. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 1. februára (TASR) - Kontrolné prostredie a postupy vnútornej kontroly nefungovali optimálne. Vyplýva to z výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR na Úrade jadrového dozoru (ÚJD) SR, o ktorých v piatok informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík.Kontrolóri sa podľa neho zamerali na to, ako dodržiavajú zákony a ako hospodárne sa nakladá s majetkom, verejnými financiami. Kontrolóri preverili tiež systém vnútornej kontroly a bezpečnosť v oblasti informačných systémov.konštatuje sa v závere správy NKÚ SR.Kontrola NKÚ SR podľa správy tiež poukázala na nesplnenie zákonných povinností pre oblasť riadenia informačnej bezpečnosti informačných systémov verejnej správy.Kontrolou bolo podľa NKÚ preverené vecné a finančné plnenie zmlúv dvoch dodávateľov služieb vybraných administratívno-agendových systémov ÚJD, ktoré bezprostredne nesúviseli s bezpečnosťou jadrových zariadení. ÚJD si zabezpečoval dodávateľsky služby v oblasti rutinnej a štandardnej údržby softvéru, údržby a servisu komunikačnej infraštruktúry a výpočtovej techniky.Kontroly úradu podľa správy preverili dodávateľské spoločnosti Mikotech a eDevelopment. Dodané služby od Mikotech, celkom v sume 138.773,44 eura, boli súčasťou spotreby úradu. Z celkovej dodávky od eDevelopment v sume 475.985,78 eura boli do spotreby zaradené služby v sume 331.636,40 eura. Softvér v sume 144.349,38 eura bol zaradený do majetku úradu.