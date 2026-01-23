Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

23. januára 2026

NKÚ predstavil plán auditov na rok 2026. Zameria sa na železnice, dotácie krajov aj EXPO Osaka


Tagy: finančná kontrola konsolidácia verejných financií NKÚ Najvyšší kontrolný úrad

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa v roku 2026 zameria na preverenie rozvoja železničnej infraštruktúry, správy obecného vodárenstva, financovania športu, zúčtovania ...



65a7b0184e0ff836796159 676x439 23.1.2026 (SITA.sk) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR sa v roku 2026 zameria na preverenie rozvoja železničnej infraštruktúry, správy obecného vodárenstva, financovania športu, zúčtovania dotačných schém vyšších územných celkov aj prípravy účasti Slovenska na svetovej výstave EXPO Osaka.


V prvom polroku plánujú národní kontrolóri zrealizovať 16 auditov a vypracovať aj predbežnú štúdiu zameranú na ochranu verejných priestorov. Ako uviedol podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo, úrad zostáva pripravený pružne reagovať aj na aktuálne riziká a spoločenské výzvy.

Účelne & transparentne


„Ak sa objaví významná téma s dopadom na občanov, verejné financie, či fungovanie štátu, vieme ju zaradiť do plánu auditov tak, aby sme verejnosti priniesli objektívny a faktami podložený pohľad na riadenie krajiny,“ zdôraznil Ivančo.

Kontrolóri sa budú venovať aj tomu, či boli verejné prostriedky vynaložené na EXPO Osaka 2025 účelne a transparentne, preveria systém poskytovania financií z fondov Európskej únie prostredníctvom Slovak Investment Holding a zamerajú sa na efektívnosť investícií do obnovy a rozvoja železníc. Audity majú posúdiť, či tieto investície zlepšujú bezpečnosť a kvalitu dopravy a či prinášajú očakávané výsledky.


Osobitnú pozornosť NKÚ venuje regiónom. V roku 2026 preverí hospodárenie všetkých krajských miest, vybrané príspevkové organizácie hlavného mesta Bratislavy a dotačné schémy ôsmich samosprávnych krajov. Kontrola má podľa Ivanča ukázať, či kraje rozdeľujú dotácie transparentne a účelne, porovnať prístupy krajov, a zároveň poukázať na rozdiely a príklady dobrej praxe.


Kontroly NKÚ


Audítori sa pozrú aj na správu obecnej vodárenskej infraštruktúry v 12 obciach, hospodárenie vybraných štátnych podnikov ako sú Rudné bane a Mincovňa Kremnica, využívanie financií z environmentálneho programu LIFE či podporu výskumu, vývoja a inovácií z európskych zdrojov.

V prvom štvrťroku úrad zároveň dokončí viaceré kontroly v zdravotníctve a následné kontroly v prípade mýtneho tendra v Národnej diaľničnej spoločnosti či projektov ministerstva kultúry, vrátane rekonštrukcie Krásnej Hôrky a Spišského hradu. Kontrolami chce úrad poukázať najmä na hodnotu, ktorú verejné politiky prinášajú občanovi.

„V období konsolidácie verejných financií je mimoriadne dôležité identifikovať výdavky a politiky, ktoré neprinášajú očakávaný úžitok, nezlepšujú kvalitu života a vytvárajú ďalšie riziká z pohľadu dlhodobej udržateľnosti verejných financií,“ uzavrel Ivančo s tým, že NKÚ dôrazne sleduje, aby verejné zdroje boli využívané efektívne, transparentne a v súlade s platnými predpismi.


Zdroj: SITA.sk - NKÚ predstavil plán auditov na rok 2026. Zameria sa na železnice, dotácie krajov aj EXPO Osaka © SITA Všetky práva vyhradené.

