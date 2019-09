No Name nahrali pieseň I prokletí může být štěstí

Líder skupiny No Name Igor Timko, archívna snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 9. septembra (TASR) – Skupina No Name zložila titulnú pieseň k novému českému filmu Poslední aristokratka režiséra Jiřího Vejdělka. Novinka s názvom I prokletí může být štěstí je prvou českou piesňou slovenskej kapely k filmu, text aj hudbu k novinke napísal spevák a frontman kapely Igor Timko.uviedol pre médiá Igor Timko.Skladba nemá typický zvuk skupiny No Name. Tentokrát kapela nadviazala na českých klasikov a vytvorila doslova novú Werichovku.“ dodáva Timko.Skladbou k filmu Poslední aristokratka začala kapela spoluprácu so známymi menami filmu. V komédii hrajú Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Martin Pechlát, Eliška Balzerová, Pavel Liška alebo Táňa Pauhofová. Skupina si nenechá ujsť premiéru filmu, ktorý si budú môcť pozrieť diváci od 24. októbra v Českej aj Slovenskej republike.doplnil líder kapely.K novinke vznikol aj videoklip, ktorý je kombináciou procesu tvorby v štúdiu a reálnych záberov z filmu. Kapelu v štúdiu nasnímal Vojta Paleček a Martin Vaněk, za finálnou verziou klipu stojí filmový strihač Onřej Hokr. V klipe si zahrala kompletná zostava Timkovcov aj s novým basgitaristom Pavlom Jakabom.“ priblížil Igor Timko.