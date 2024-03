Noc s Andersenom zažije vyše 27.000 detí na celom Slovensku

Rozprávkovú noc plnú zábavných aktivít spojených s knihou a čítaním v takmer 500 knižniciach, školách a centrách strávi v piatok vyše 27.000 detí na celom Slovensku. Stane sa tak v rámci 19. ročníka Noci s Andersenom, medzinárodného podujatia, ktorého cieľom je podpora čítania detí.





"Prekonali sme vlaňajší rekord. Do Noci s Andersenom na Slovensku sa zapojí 493 verejných a školských knižníc, základných a materských škôl, centier pre deti a rodiny, ale aj rôznych kultúrnych centier vo všetkých regiónoch Slovenska," spresňuje Ján Šimko, predseda Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, ktorý podujatie koordinuje od roku 2006. "Je to neuveriteľný úspech, pretože ak sa obzrieme do minulosti, začínali sme s počtom 1500 malých spáčov v 45 knižniciach," dodáva Šimko.

Noc s Andersenom prvýkrát zorganizovali dve knihovníčky v Knižnici Bedřicha Beneše Buchlovana v českom Uherskom Hradišti v roku 2000. Za 24 rokov sa z komorného podujatia stalo medzinárodné, do ktorého sa zapájajú knižnice nielen v ČR a SR, ale aj v Poľsku, Slovinsku, Francúzsku, Švajčiarsku, Veľkej Británii, Nemecku a ďalších štátoch Európy či dokonca v USA a Turecku.



Slovensko je po Česku v poradí druhou krajinou s najvyšším počtom zapojených inštitúcií. Koordinátor podujatia dodáva, že viac ako 92.000 detí na celom svete bude v tomto roku nocovať na viac ako 1700 miestach.



Podujatie na podporu čítania detí sa koná vždy najbližší piatok pred výročím narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. Na jeho počesť sa stal deň jeho narodenín (2. 4.) Medzinárodným dňom detskej knihy.



Nočné čitateľské dobrodružstvo môžu zažiť deti aj doma. Tento model Noci s Andersenom sa podľa koordinátora osvedčil najmä v pandemických rokoch a niektorí priaznivci tejto akcie mu zostávajú verní aj v súčasnosti.



Viac informácií o podujatí, prehľad zapojených inštitúcií i Programový nápadník nájdu záujemcovia na www.nocsandersenom.sk.