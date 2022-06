Nočný požiar v jednom z handlovských bytových domov má štyri obete (foto)

Na mieste zasahovalo takmer 40 hasičov

16.6.2022 - Na mieste zasahovalo 18 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Prievidze a Handlovej s 11 kusmi techniky, informovalo Operačné stredisko Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne."Situácia na mieste je vďaka záchranným zložkám pod kontrolou a stabilizovaná. Mesto prevzalo ochrannú ruku nad evakuovanými obyvateľmi," skonštatovala na sociálnej sieti primátorka Silvia Grúberová. Udalosťou sa podľa nej bude zaoberať krízový štáb mesta.



Požiar v bytovom dome na Okružnej ulici v Handlovej, ku ktorému došlo v noci na štvrtok, si vyžiadal štyri obete na životoch a päť zranených ľudí. Pri zásahu sa ľahko zranili i hasiči. Evakuovať museli približne 150 ľudí, časť z nich opustila priestory sama. TASR o tom informoval riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne Igor Šenitko.



Požiar bytu na piatom poschodí domu hasičom nahlásili krátko pred 1.00 h, postupne sa cez stúpačky rozšíril i o poschodie vyššie. "Po príchode jednotiek sa uskutočňovala takzvaná samoevakuácia obyvateľov. Hasiči naťahovali hadicové vedenie do inkriminovaného podlažia a za evakuácie ostatných obyvateľov začali s hasením bytov," opísal Šenitko.



Požiar podľa neho neprežili štyri osoby, ktoré sa nadýchali splodinami horenia, lekárske ošetrenie poskytli piatim ľuďom, z toho troch previezli záchranári do nemocnice. "Jeden dobrovoľný a jeden profesionálny hasič utrpeli drobné zranenia," doplnil.



Troch zranených ľudí prijali v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. "Jedného z pacientov, ktorý trpel dýchavičnosťou, sme normosaturovaného prepustili. Dvoch sme hospitalizovali na pľúcnom oddelení pre otravu oxidom uhoľnatým," uviedol pre TASR riaditeľ nemocnice Peter Glatz.

Evakuovaných obyvateľov vrátane malých detí podľa Šenitka za pomoci mesta umiestnili do náhradných priestorov, kde im psychologickú pomoc poskytovala skupina z Prezídia HaZZ.



Na mieste podľa neho zasahovalo dovedna 38 hasičov so 17 kusmi techniky, z toho 15 boli príslušníkmi dobrovoľných hasičských zborov z Morovna, Nedožier-Brezian a Ráztočna.



Spôsobené škody predbežne odhadol krajský riaditeľ hasičov na približne 400.000 eur až 500.000 eur, uchránené vyčíslil na dva milióny eur.



Situácia na mieste je podľa primátorky Silvie Grúberovej vďaka zasahujúcim zložkám stabilizovaná, udalosťou sa bude zaoberať krízový štáb mesta.



"Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania expertíznej skupiny z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra SR z Bratislavy," dodal hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.





Zdroj: Webnoviny.sk - Nočný požiar v jednom z handlovských bytových domov má štyri obete (foto) © SITA Všetky práva vyhradené.