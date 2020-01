Noel vyhral slalom v Záhrebe, viacerí favoriti zaváhali a Žampa nedokončil (video)

Marchantovo výborné druhé kolo

Žampa mal štartové číslo 37



Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní



Záhreb (Chor.)



Slalom (1. + 2. kolo): 1. Clément Noel (Fr.) 1:57,14 min, 2. Ramon Zenhäusern (Švaj.) +0,07 s, 3. Alex Vinatzer (Tal.) +0,29, 4. André Myhrer (Švéd.) +0,39, 5. Armand Marchant (Belg.) +0,49, 6. Lucas Braathen (Nór.) +0,63



Hodnotenie slalomu vo Svetovom pohári (po 3 z 12 pretekov): 1. Clément Noel (Fr.) 180 bodov, 2. André Myhrer (Švéd.) 175, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) 162, 4. Ramon Zenhäusern (Švaj.) 130, 5. Alexis Pinturault (Fr.) 129, 6. Daniel Yule (Švaj.) 90



Poradie vo Svetovom pohári (po 15 zo 44 pretekov): 1. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 474, 2. Dominik Paris (Tal.) 454, 3. Alexis Pinturault (Fr.) 430, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) 391, 5. Matthias Mayer (Rak.) 362, 6. Beat Feuz (Švaj.) 361, ... 126. Adam Žampa (SR) 4



1. Clément Noel (Fr.) 1:57,14 min, 2. Ramon Zenhäusern (Švaj.) +0,07 s, 3. Alex Vinatzer (Tal.) +0,29, 4. André Myhrer (Švéd.) +0,39, 5. Armand Marchant (Belg.) +0,49, 6. Lucas Braathen (Nór.) +0,631. Clément Noel (Fr.) 180 bodov, 2. André Myhrer (Švéd.) 175, 3. Henrik Kristoffersen (Nór.) 162, 4. Ramon Zenhäusern (Švaj.) 130, 5. Alexis Pinturault (Fr.) 129, 6. Daniel Yule (Švaj.) 901. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 474, 2. Dominik Paris (Tal.) 454, 3. Alexis Pinturault (Fr.) 430, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) 391, 5. Matthias Mayer (Rak.) 362, 6. Beat Feuz (Švaj.) 361, ...

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2020 (Webnoviny.sk) - Francúz Clément Noel sa stal víťazom nedeľňajšieho mužského slalomu v chorvátskom Záhrebe v rámci pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.Dvadsaťdvaročný Lotrinčan bol po 1. kole na štvrtej priečke. V druhom po zaváhaniach viacerých favoritov napokon dokráčal k štvrtému kariérnemu triumfu v pretekoch SP.V uplynulej sezóne sa rovnako v slalome tešil z víťazstiev vo švajčiarskom Wengene, rakúskom Kitzbüheli a andorrskom Soldeu.Noel odsunul na 2. pozíciu Švajčiara Ramona Zenhäuserna, najrýchlejšieho v 1. kole, ktorý v konečnom účtovaní za Francúzom zaostal o sedem stotín sekundy. Tretí bol juniorský svetový šampión, iba 20-ročný Talian Alex Vinatzer (+0,29 s). Vôbec najlepšiu jazdu druhého kola predviedol Belgičan Armand Marchant. Vďaka nej sa z 20. priečky po prvom kole prepracoval na konečné 5. miesto."Keď som sa v 1. kole dopustil chyby, nebol som ďaleko od diskvalifikácie. Samozrejme, stratil som tam nejaký čas, ale druhé kolo bolo naozaj dobré. Viem, že som išiel skutočne veľmi rýchlo. Predtým v slalome vo Val d´Isére som sa nevyhol zaváhaniu, ale musel som to hodiť za hlavu. Dnes som cítil, že som v dobrej forme," povedal Noel podľa webu laola1.at.Zenhäusern bol veľmi blízko k triumfu a v 2. kole mal ešte na poslednom medzičase k dobru 3 stotinky. Napriek tomu mal z druhého miesta radosť. "Bolo by to odo mňa trúfalé, keby som v mojej situácii nebol spokojný s druhým miestom. Každá takáto skúsenosť je dobrá," poznamenal 27-ročný Švajčiar.Nór Henrik Kristoffersen obsadil v chorvátskej metropole delené 19. miesto a prepustil tak post lídra tohtosezónneho poradia SP v najtočivejšej disciplíne práve spomenutému Noelovi. V celkovej klasifikácii SP naďalej kraľuje ďalší Nór Aleksander Aamodt Kilde.V 63-člennej štartovnej listine 1. kola figuroval aj slovenský zástupca Adam Žampa. Napokon ho však s číslo 37 na hrudi nedokončil a neprenikol tak medzi elitnú tridsiatku.