Nohejbaloví juniori SR trikrát bronzoví, ženy bez medaily

MS v nohejbale žien a juniorov, výsledky:



ženy finále:



Maďarsko - Švajčiarsko 2:0 (11:8, 11:8)



o 3. miesto: Rumunsko - Česko 2:1 (11:3, 10:12, 11:7)



dvojice finále:



Česko - Rumunsko 2:0 (11:2, 11:2)



o 3. miesto: Maďarsko - SLOVENSKO 2:0 (11:7, 11:3)



trojice finále:



Česko - Maďarsko 2:0 (11:1, 11:6)



o 3. miesto: Švajčiarsko - SLOVENSKO 2:0 (11:6, 13:11)



juniori single:



finále: Česko - Maďarsko 2:0 (12:10, 11:17)



o 3. miesto: SLOVENSKO - Francúzsko 2:0 (11:6, 11:3)



dvojice finále:



Česko - Maďarsko 2:0 (11:3, 11:3)



o 3. miesto: SLOVENSKO - Poľsko 2:0 (11:5, 11:8)



trojice finále:



Česko - Francúzsko 2:0 (11:2, 11:3)



o 3. miesto: SLOVENSKO - Maďarsko 2:0 (11:8, 11:5)



Michalovce 18. novembra (TASR) - Juniorskí reprezentanti Slovenska v nohejbale získali na majstrovstvách sveta v Michalovciach tri bronzové medaily. Slovenské reprezentantky na cenný kov nedosiahli, hoci boli k nemu blízko v dvojiciach aj trojiciach, no zápasy o 3. miesto prehrali. Na šampionáte dominovali reprezentanti Česka, ktorí získali päť prvenstiev zo šiestich možných.Česi nezvíťazili iba v juniorskom finále jednotlivcov. To sa stalo korisťou Maďarska, Česi napokon obsadili 4. miesto. Postupne však triumfovali v dvojiciach aj trojiciach juniorov a plný počet prvenstiev si pripísali aj v ženskej kategórii.Slovenskí juniori sa síce ani v jednej z troch disciplín nedostali do finále, na rozdiel od predošlých MS 2017 v Nymburku (0-1-1) však získali o jednu medailu viac.Na cenný kov opäť nedosiahli slovenské reprezentantky, ktoré v zápasoch o bronz podľahli Maďarsku (dvojice) i Švajčiarsku (trojice) 0:2.

