Nedeľa 18.1.2026
Meniny má Bohdana
Denník - Správy
17. januára 2026
Nominácia biatlonistov Slovenska na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo je skompletizovaná. Zostavu skompletizovali Kapustová a Adamov
V internom súboji uspel v sobotňajších pretekoch s hromadným štartom na 15 km v Rupholdingu Adamov, ktorý sa umiestnil na 74. pozícii.
Šesťčlenná nominácia biatlonistov Slovenska na zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo je skompletizovaná. Záverečné miestenky si medzi mužmi vybojoval Šimon Adamov a medzi ženami Ema Kapustová.
Podujatia IBU Cupu v Osrblí a Svetového pohára v nemeckom Rupholdingu rozhodli o slovenskej zostave na ZOH 2026. V Osrblí sa mužskej časti podarilo v piatok napokon vybojovať dve miestenky na februárové podujatie v Miláne a Cortine d'Ampezzo. K Jakubovi Borguľovi sa mohol pridať jeden z dvojice Šimon Adamov alebo Martin Maťko.
V internom súboji uspel v sobotňajších pretekoch s hromadným štartom na 15 km v Rupholdingu Adamov, ktorý sa umiestnil na 74. pozícii. Maťka klasifikovali na 90. pozícii so stratou takmer 40 sekúnd na svojho konkurenta v boji o účasť na ZOH 2026.
Do poslednej možnej chvíle prebiehal boj aj medzi ženami. K Paulíne Bátovskej Fialkovej, Anastasii Kuzminovej a Márii Remeňovej, chýbalo doplniť štvrté meno na základe priemeru IBU kvalifikačných bodov z troch najlepších výsledkov vo vybraných pretekoch. Šancu mala Ema Kapustová a Zuzana Remeňová. Napokon 71. pozícia Remeňovej z pretekov s hromadným štartom rozhodla o tom, že v internom súboji doplní ženskú zostavu Kapustová. Záverečnú nomináciu schválilo prezídium Slovenského zväzu biatlonu a informácie priniesla webstránka slovenskybiatlon.sk.
Pre biatlonistov Slovenska odštartuje účinkovanie na ZOH 2026 8. februára miešanou štafetou.
zostava Slovenska na zimné olympijské hry 2026 Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. - 22. februára):
ženy: Paulína Bátovská Fialková, Anastasija Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová
muži: Jakub Borguľa, Šimon Adamov
