Nominácia Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov. Zostalo tu 26 bojovníkov, hovorí tréner Feneš

Brankári: Rastislav Eliáš, Adam Gajan, Samuel Urban



Obrancovia: Richard Baran, Jozef Viliam Kmec, Marián Moško, Dávid Nátny, Milan Pišoja, Luka Radivojevič, Maxim Štrbák, Boris Žabka



Útočníci: Peter Cisár, Alex Čiernik, František Dej, Dalibor Dvorský, Samuel Honzek, Roman Kukumberg, Filip Mešár, Martin Mišiak, Juraj Pekarčík, Servác Petrovský, Peter Repčík, Markus Suchý, Adam Sýkora, Alex Šotek, Adam Žlnka



24.12.2023 (SITA.sk) - Slovenská reprezentácia hokejistov do 20 rokov už má za sebou prípravu na svetový šampionát tejto vekovej kategórie, ktorý sa v utorok začne vo švédskom Göteborgu.Mladí Slováci počas aktuálneho týždňa podľahli rovesníkom z Fínska 1:5 a Nemcov zdolali 6:5 po predĺžení. Aj keď v generálke na šampionát zverenci trénera Ivana Feneša zvíťazili, nemajú za sebou ideálne vystúpenie. Veď prehrávali 0:2 aj 2:5, v tretej tretine ratovali remízu a o triumfe rozhodol v predĺžení presilovkovým gólom Dalibor Dvorský „Bol to zápas, ktorý ukázal všetky naše silné stránky, to bol ten skvelý návrat do zápas. Ukázal pravú tvár tohto tímu, ktorý vie strieľať veľa gólov a je nezlomný. To je veľké plus pred prvým zápasom na majstrovstvách sveta. Tento duel nám ukázal aj veci, ktoré musíme zlepšiť. Ide o blokovanie striel, chodenie pred bránku súpera. Boli tam aj straty pukov, ktorými sme súperovi dali šancu dostať sa do vedenia. Vyšli nám presilovky, čo nás teší, v početnej výhode padol aj víťazný gól. Videli sme veľa vynikajúcich výkonov, ale aj veľa výkonov, ktoré do prvého duelu musíme zlepšiť. Hlavne si musíme ukázať detaily, ktoré na tejto úrovni fungujú, aj veci, ktoré by nás mohli stať víťazstvo," zhodnotil tréner Feneš vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Púť svetovým šampionátom začnú slovenskí mladíci v utorok duelom proti Čechom, neskôr v boji o postup do štvrťfinále vyzvú aj Švajčiarov, Nórov a Američanov.„Tešíme sa na prvý zápas proti Česku a veríme, že ukážeme našu kvalitnú prípravu. Tento tím má veľké srdce, bojovnosť a hlavne veľký talent smerom dopredu. Musíme hrať jednoduchšie v obrannom pásme, pretože sme v príprave mali veľa strát a puky sme vracali späť k nám. Potrebujeme čo najrýchlejšie prechádzať stredným pásmom a v útočnom pásme s pukom vieme dobré veci, vytvoriť si pekné gólové príležitosti," dodal kouč Feneš.V dobrom svetle sa v piatok prezentoval obranca Maxim Štrbák, ktorý sa prezentoval gólom a pridal aj tri asistencie. „Zápas nebol úplne ideálny v prvých dvoch tretinách, ale otočiť posledný prípravný duel a zvíťaziť nám pomohlo. Ešte si budeme musieť nacvičiť a zlepšiť pár vecí, ale bude to už len lepšie. Obrat nám veľmi pomohol, ukazuje to, že sme mentálne silní a dokážeme otočiť akýkoľvek zápas," mysli si 18-ročný košický rodák, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v zámorí v tíme Michigan State University z NCAA.V oboch tohtotýždňových prípravných stretnutiach inkasovali slovenskí hokejisti päť gólov, čo je veľa, ak chcú pomýšľať na úspech. „Musíme zjednodušiť hru v našom aj v strednom pásme. Myslím si, že niekedy veľmi dlho držíme puky, to nás trochu zrádza," dodal.V sobotu hlavný kouč Feneš zverejnil aj nomináciu na šampionát, zo súčasného kádra sa do nej nezmestili obranca Jakub Chromiak a útočník Patrik Masnica. Kapitánom výberu SR bude Adam Sýkora, jeho asistentmi budú rovnako elitní útočníci tímu Filip Mešár a Samuel Honzek.„Zostalo tu 26 bojovníkov, ktorí dostali privilégium reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov vo Švédsku. Je to veľká česť a zodpovednosť zároveň. Deň pred štartom šampionátu uzavrieme aj súpisku, napíšeme na ňu všetkých troch brankárov, sedem obrancov a trinásť útočníkov. Zvyšní traja hráči zostanú s tímom v pozícii zdravých náhradníkov,“ uviedol Ivan Feneš na webe SZĽH.Pred rokom na MSJ v Kanade sa Slováci prebojovali do štvrťfinále, v ktorom domácim mladíkom podľahli po tuhom boji 3:4 po predĺžení. Kanadskí hokejisti napokon získali zlato. Vo finále ich nezastavili ani Česi, ktorí budú prví súperi slovenské výberu na tohtoročnom šampionáte.