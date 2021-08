Nomináciám na MTV Video Music Awards dominuje Justin Bieber, má však silnú konkurenciu

Bieberovi konkuruje Ariana Grande

Ceny rozdajú v septembri

12.8.2021 (Webnoviny.sk) - Zoznam kandidátov na 2021 MTV Video Music Awards ovládol kanadský spevák Justin Bieber . Dvadsaťsedemročný interpret si vyslúžil sedem nominácií vrátane tej v kategórii Umelec roka. Za Bieberom nasleduje americká rapperka Megan Thee Stalion so šiestimi nomináciami.Po päť nominácií majú rapperi Drake a Lil Nas X, rapperka a speváčka Doja Cat, spevák Giveon, speváčky Billie Eilish a Olivia Rodrigo a K-popová skupina BTS.O cenu pre umelca alebo umelkyňu roka sa okrem Biebera uchádzajú spomenuté Megan Thee Stallion, Doja Cat a Olivia Rodrigo, ako aj Ariana Grande V kategórii Videoklip roka súťažia WAP od Cardi B a Megan Thee Stallion, POPSTAR od DJ-a Khaleda, Drakea a Justina Biebera, Kiss Me More od Doja Cat a SZA, Bad Habits Eda Sheerana, MONTERO (Call Me By Your Name), za ktorým stojí Lil Nas X, a Save Your Tears od The Weeknda.Piesňou roka môžu vyhlásiť spomenutú WAP, Mood od 24kGoldn a ianna diora, Leave The Door Open od Bruna Marsa, Andersona .Paaka a Silk Sonic, Dynamite od BTS, Levitating speváčky Dua Lipa a drivers license Olivie Rodrigo.24kGoldn, Giveon, The Kid LAROI, Olivia Rodrigo, Polo G a Saweetie sa uchádzajú o cenu pre najlepšieho nováčika. Udeľovanie tohtoročných MTV Video Music Awards sa uskutoční 12. septembra v Barclays Center v New Yorku.